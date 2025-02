Invincible vs. Kid Omni-Man: Quem é mais forte entre Mark e Oliver Grayson?

Os fãs estão curiosos para saber se Oliver Grayson, também conhecido como Kid Omni-Man, é mais forte que seu irmão, Mark, também conhecido como Invencível. Os meio -irmãos heróicos se juntarão a este terceiro capítulo para travar batalhas e enfrentar seus inimigos mútuos. Ao combinar suas habilidades, eles formariam uma força formidável capaz de ajoelhar seus inimigos sem esforço. No entanto, comparando seus poderes, eles são iguais? Aqui estão os detalhes sobre qual herói é mais forte: Mark ou Oliver.

Oliver Grayson é mais forte que Mark na terceira temporada Invincible?

Mark Grayson é relativamente mais forte que Oliver na terceira temporada, invencível devido à sua experiência anterior em batalhas de combate e versidade em suas habilidades.

Mark é um híbrido de Viltrumita e Human, que foi apresentado como um adolescente inocente. No entanto, ele ganhou poderes em tenra idade e começou a tirar proveito deles sob a asa de seu pai, dedicando ainda mais sua vida a proteger a terra. Durante suas aventuras, ele enfrentou várias ameaças como monstros e foi contra o pai, solidificando sua reputação heróica e melhorando sua experiência.

Enquanto Kid Omni-Man começou a lutar com seu irmão. Embora não se possa negar que ele tenha alguns poderes extraordinários para lidar com os inimigos por conta própria, sua experiência no terreno não é igual a seu irmão. Embora Oliver pareça ultraviolente como demonstra no episódio 3, em termos de como as mães de Mauler, a capacidade e a experiência de Mark têm o poder de enfrentar Oliver, se ele fosse contra ele um dia.

Quem venceria em uma briga entre Invincible e Kid Omni-Man?

Invencível, ele provavelmente venceria uma luta contra Kid Omni-Man.

O Kid Omni-Man exerce habilidades como super força, fator de cura, velocidade, aprendizado aprimorado e outros. Suas características únicas são uma mistura de Thraxans e Viltrumitas. Por outro lado, possui habilidades um pouco semelhantes, o que permite que ele se torne um concorrente igual no campo. Mas, como iniciante, os poderes de Oliver não são junto com os de seu meio -abro, o que o torna menos poderoso. Além disso, suas características de pele também não permitem que ele atinja o nível de força invencível. Portanto, é seguro dizer que, por enquanto, é mais provável que a Invincible Wins em uma briga entre a mídia dos irmãos.