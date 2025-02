iPhone 16E, o último smartphone da Apple que custa apenas 9 milhões de IDR

Yakarta, vivo -Censamente, a Apple atraiu a atenção dos amantes engenhoca Com o lançamento do último produto chamado iPhone 16E.

Este smartphone vem com um novo design e características sofisticadas, mas com um preço mais acessível do que outras séries. Como se sabe, esta série substitui o iPhone SE 4, que anteriormente havia rumores de que seria lançado este mês.

O iPhone 16E está equipado com desempenho rápido e suave e resistência à bateria inovadora, graças à eficiência do novo Chip A18 e Apple C1 no setor.

Além disso, o iPhone 16E também foi feito para a Apple Intelligence, um sistema intuitivo de inteligência pessoal que apresenta inteligência útil e relevante enquanto progredia extraordinária.

Falando na câmera, o iPhone 16E está equipado com funções de 48MP para tirar fotos e vídeos impressionantes e com um teleobjetivo integrado 2x.

“O iPhone 16E está equipado com várias características que usuários como a linha do iPhone 16, incluindo a força de uma bateria inovadora, um desempenho rápido compatível com a última geração de chips A18, sistemas de câmera inovadores 2-en-1 e inteligência de maçã”. disse Vice -presidente de marketing de produtos em todo o mundo Apple, Kaiann Drance, quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

Este smartphone também está equipado com características de satélite para ajudar os usuários a enviar mensagens através do satélite enquanto estiver fora do alcance celular e do Wi-Fi. Esse recurso inclui mensagens através de satélite para enviar mensagens para amigos e familiares.

Sabe -se que o iPhone 16E está presente em uma variante em preto e branco e começou a ser encomendado em 21 de fevereiro e será vendido a partir de 28 de fevereiro de 2025.

A seguir, é apresentada uma lista de preços para o iPhone 16E (para o mercado dos EUA) da seguinte maneira:

iPhone 16E 128GB custa US $ 599 ou RP9.7 milhões

O iPhone 16E 256 GB custa US $ 699 ou RP.

O iPhone 16E 512 GB custa US $ 899 ou RP.