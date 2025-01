IPW acusa o ex-chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia do Sul de Jacarta, AKBP Bintoro, de receber relações públicas.

Jacarta, Viva – Presidente da Polícia Indonésia (IPW), Sugeng Teguh Santoso acusou a antiga Unidade de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana do Sul de Jacarta, AKBP Bintoro, de alegadamente receber 5 mil milhões de rupias dos filhos de Bos Prodia. Filho do chefe Prodia, Arif Nugroho e Muhammad Bayu Hartanto.

Ambos foram pegos em um caso de suposto assassinato da mulher com FA inicial. A FA foi encontrada morta no quarto de hotel na área de Kebayoran Baru, no sul de Jacarta, em abril de 2024. O AKBP Bintoro também será sancionado após supostamente receber 5 bilhões de rupias.

Sugeng mencionou o dinheiro supostamente recebido por Bintoro para impedir o caso de Arif e Bayu. Os dois suspeitos deram dinheiro a Bintoro por meio de seu advogado.

“Devido ao caso criminal de suspeitos, Arif Nugroho e Muhammad Muhammad Bayu Hartoyo foram processados, resultando em suspeitos que entregaram uma série de dinheiro confirmado pela IPW de Rp. 5 bilhões para serem fraudados e processados ​​perante o Tribunal Distrital do Sul de Jacarta “. Sugeng disse aos repórteres citados na segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

 Presidente da Polícia Indonésia (IPW), Sugeng Teguh Santoso

Segundo ele, foi recebida a informação de que o AKBP Bintoro será processado judicialmente por suposta extorsão de cargos.

“De acordo com informações recebidas pela IPW do alto escalão da polícia nacional, o AKBP Bintoro irá realizar processos criminais de extorsão em cargos incluídos na corrupção”, acrescentou.

A IPW solicitou que o suposto caso continuasse processado. Porque, será um reflexo de outros policiais.

“A conclusão do alegado caso de extorsão por parte do AKBP Bintoro é um teste para manter a Marwa das instituições policiais longe dos seus membros travessos e desviantes, por abuso de autoridade e traição ao xadrez tribra e Prasetya”, disse Sugeng.

No entanto, até esta notícia ser publicada, não houve resposta da polícia ou do AKBP Bintoro.