Irã e potências europeias manterão negociações nucleares antes do retorno de Trump

Esta foto foi publicada na terça-feira de novembro. Uma foto de 5 de setembro de 2019 da Organização de Energia Atômica do Irã mostra máquinas centrífugas na instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irã. | Crédito da foto: AP

O Irã manterá conversações nucleares com França, Grã-Bretanha e Alemanha na segunda-feira (13 de janeiro de 2025), apenas uma semana antes da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Esta é a segunda ronda de negociações sobre o programa nuclear do Irão em menos de dois meses, após uma reunião discreta em Genebra, na Suíça, em Novembro, entre Teerão e as três potências europeias, conhecida como E3.

“Estas não são negociações”, disse o Ministério das Relações Exteriores alemão. AFP. O Irão também enfatizou que as conversações são meras “consultas”.

A reunião é um sinal de que os países do E3 “continuam a trabalhar para uma solução diplomática para o programa nuclear iraniano, cujo progresso é extremamente problemático”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês na quinta-feira.

Acusações sobre o aumento das reservas de urânio altamente enriquecido em Teerã

A reunião de segunda-feira ocorre no momento em que o programa nuclear do Irão recebe atenção renovada à luz do iminente regresso de Trump à Casa Branca, em 20 de janeiro.

Durante o seu primeiro mandato, Trump seguiu uma política de “pressão máxima”, retirando os Estados Unidos de um acordo nuclear histórico que impunha restrições ao programa nuclear do Irão em troca do alívio das sanções.

Teerão aderiu ao acordo até à retirada de Washington, mas depois começou a reverter os seus compromissos.

Desde então, os esforços para relançar o pacto nuclear de 2015 falharam e as autoridades europeias expressaram repetidamente frustração com o incumprimento de Teerão.

Aceleração do programa nuclear do Irão

Na semana passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a aceleração do programa nuclear do Irão “está a aproximar-nos muito do ponto de ruptura”. Posteriormente, o Irã chamou os comentários de “infundados” e “enganosos”.

Em Dezembro, a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França acusaram Teerão de aumentar o seu arsenal de urânio altamente enriquecido para “níveis sem precedentes” sem “qualquer justificação civil credível”.

“Reiteramos a nossa determinação em usar todas as ferramentas diplomáticas para impedir que o Irão adquira uma arma nuclear, incluindo o recurso à resistência, se necessário”, acrescentaram.

O mecanismo de reversão, parte do acordo de 2015, conhecido como Plano de Acção Conjunto Abrangente (JCPOA), permite aos signatários reimpor sanções das Nações Unidas ao Irão em casos de “incumprimento significativo” dos compromissos.

A opção de activar o mecanismo expira em Outubro deste ano, acrescentando urgência aos esforços diplomáticos em curso.

O órgão de vigilância nuclear da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) afirma que o Irão aumentou tanto a sua produção de urânio enriquecido que é o único estado sem armas nucleares que possui 60 por cento de urânio enriquecido.

Esse nível está muito próximo dos 90% exigidos para uma bomba atômica.

O Irão afirma que o seu programa nuclear se destina apenas a fins pacíficos e nega qualquer intenção de desenvolver armas atómicas.

Ele também expressou repetidamente sua disposição de reviver o acordo.

O Presidente Masoud Pezeshkian, que tomou posse em Julho, manifestou o seu apoio à revitalização desse acordo e apelou ao fim do isolamento do seu país.

Numa entrevista recente à CCTV da China, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, também expressou a sua vontade de “envolver-se em negociações construtivas”.

“A fórmula em que acreditamos é a mesma da fórmula anterior do JCPOA, ou seja, construir confiança no programa nuclear do Irão em troca do levantamento das sanções”, acrescentou.