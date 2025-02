Irã que funciona de uma maneira mais rápida de criar bombas nucleares – NYT

Os cientistas iranianos estão trabalhando em um método mais rápido para o desenvolvimento de armas nucleares, informou o New York Times na segunda -feira, citando fontes de inteligência dos EUA. Segundo o relatório, a equipe oculta de cientistas com sede em Teerã foi encarregada de encontrar uma nova maneira de produzir uma bomba atômica para distrair a potencial ação militar americana ou israelense.

Fontes não deram detalhes do novo método, mas o descreveram como “Mais rápido, se aproximado, abordagem” que inclui enriquecido com combustível nuclear. Eles alegaram que os cientistas iranianos exploram atalhos que lhes permitiriam transformar material nuclear em armas funcionais dentro de alguns meses. O relatório acrescentou que o Irã tem combustível nuclear suficiente para construir pelo menos quatro bombas.

Autoridades dos EUA disseram que o NYT disse que, embora o Irã permaneça abaixo do limiar de armas nucleares, uma recente conquista regional – incluindo a queda do ex -presidente sírio Bashar Assad e o enfraquecimento do Hezbollah no meio das operações militares israelenses – incentivaram o tehran a acelerar suas atividades nucleares .

A inteligência foi supostamente reunida durante os últimos meses da administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, e desde então foi compartilhada com a equipe de segurança nacional do presidente Donald Trump.













O relatório mostra que o novo serviço de inteligência estará entre os tópicos discutidos durante a visita estadual do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta semana. Netanyahu teria considerado ordenar ataques às usinas nucleares iranianas várias vezes, mas foram distraídas por consultores e Washington.

No mês passado, Axios informou que Biden também estava pensando em uma extensão militar contra os lugares nucleares do Irã antes de sair, mas acabou se absteve da permissão do impacto.

Desde que ele assumiu seu dever, Trump sinalizou a relutância em aumentar a tensão com o Irã. Questionado se ele apoiaria a greve israelense na infraestrutura nuclear iraniana no mês passado, Trump disse esperar que o problema pudesse ser resolvido diplomaticamente.

“Espero que isso possa ser elaborado sem a necessidade dessa etapa mais Ele disse a repórteres, acrescentando que estava esperando “O Irã fará um acordo” Quanto ao seu programa nuclear.

A atividade iraniana de enriquecer Urano já foi percebida pelo Ocidente como uma tentativa secreta de desenvolver armas nucleares. Teerã negou essas alegações, insistindo que suas atividades nucleares eram apenas propósitos pacíficos.

Em 2015, o Irã assinou um plano de ação abrangente conjunto (JCPOA) com as forças mundiais, concordando em limitar seu programa nuclear em troca de assistência em sanções. No entanto, Trump agora se retirou do acordo de 2018 durante seu primeiro mandato, o que resultou no Irã para aumentar suas atividades de enriquecimento de Urano. Os esforços no renascimento de JCPOA pararam, embora o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, tenha dito no mês passado que Teerã permanece aberto a negociações se o Ocidente concordar em “Mutualmente útil” Um acordo baseado no respeito.