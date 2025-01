O Iraque é uma democracia em desenvolvimento, mas a sua localização (entre o Irão, a Arábia Saudita, a Turquia e a Síria) significa que enfrenta sempre pressões externas.

A lista de desafios que enfrentou em 2024 variou de contínuos ameaças à segurançaincluindo ataques a bases militares dos EUA por grupos armados, mudanças políticas e discussões sobre a presença de forças americanas e, talvez acima de tudo, a instabilidade decorrente da guerra em Gaza e do colapso do regime de Assad na Síria.

Para enfrentar estes desafios, o primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani visitou Washington assinar acordos económicos e defender uma parceria mais forte entre o Iraque e os Estados Unidos que vá além da segurança e inclua energia, educação e investimento. Sudani trabalhou para evitar ser arrastado para conflitos regionais e, em vez disso, concentrou-se nas infra-estruturas nacionais e no desenvolvimento económico.

Os conflitos regionais mais vastos, especialmente as tensões entre Israel e o Irão, e a crescente instabilidade na região tornaram mais difícil enfrentar os desafios relacionados com a pessoas deslocadas e repatriações de campos de refugiados sírios. Bagdá completou um censo nacionala primeira em 40 anos, o que afectará a distribuição do poder no sistema sectário da nação, possivelmente aumentando a tensão interna.

O Iraque não terá um intervalo em 2025.

Apesar da derrota de Estado Islâmico do Iraque e da Síria Em 2019, os remanescentes do grupo e de outras milícias continuam a representar ameaças, com potencial de ressurgimento se as queixas políticas e económicas permanecerem sem solução. Ligado à ameaça de grupos terroristas, segurança fronteiriça e as operações de contrabando também continuam a ser problemas importantes.

Ele final planejado A conclusão da missão da coligação liderada pelos EUA até Setembro de 2025 introduz uma nova dinâmica de segurança, com uma mudança para acordos de segurança bilaterais (embora um pequeno número de tropas dos EUA permaneça). Esta mudança poderá estabilizar ou complicar ainda mais o ambiente de segurança do Iraque.

Entretanto, a economia iraquiana depende receita do petróleoque representam 95 por cento do orçamento federal do Iraque e expõem o país às flutuações do mercado. O Iraque vende aproximadamente 35 por cento de suas exportações para a China, tornando-a vulnerável ao abrandamento económico da China e às políticas anti-China de Washington.

O fim de plataforma de leilão de dólares que monitoraria as transações em moeda estrangeira, garantindo a conformidade com os padrões internacionais, remodelaria o cenário financeiro, o que poderia levar a um aumento da atividade no mercado negro e a desafios na gestão cambial.

Apesar de alguns crescimento económicoOs sectores não petrolíferos estão em dificuldades e espera-se que a inflação suba ligeiramente para 3,5 por cento devido às pressões financeiras e aos desafios económicos internos. No seu esforço para diversificar a economia e aliviar a pressão sobre o orçamento federal, Bagdad pretende limitar o sector público a 1 a 2 por cento do sector privado na próxima década.

Custos de reconstrução A guerra contra o ISIS custará aproximadamente 88 mil milhões de dólares, além do desenvolvimento contínuo de infra-estruturas, como o Caminho de desenvolvimento projeto que conectará a Ásia Ocidental com a Europa através da Turquia.

O Iraque também poderá enfrentar tensões com a próxima administração Trump, que é abertamente pró-Israel e pode ver o Iraque como parte da esfera de influência do Irão. Trump poderá decretar medidas punitivas que poderão prejudicar a estabilidade do Iraque, aumentar as tensões e deprimir a actividade económica.

Os Estados Unidos (e muitos iraquianos) consideram a reforma política, a redução da influência iraniana e a consolidação da autoridade estatal sobre as armas como essenciais para o Iraque afirmar a sua independência.

O país está se preparando para eleições parlamentares em 2025, e os resultados poderão potencialmente redefinir o cenário político. Há também um impulso a reformas eleitorais para garantir uma melhor representação e reduzir a marginalização dos partidos políticos mais pequenos, uma preocupação na região curda, que é dominada por dois partidos familiares.

Os resultados do censo de 2024 poderão aumentar ainda mais as tensões entre Bagdad e os líderes curdos que temem uma perda de influência no Iraque. sistema sectário (imposta pelos EUA), enquanto disputas constitucionais entre Bagdad e Erbil continuam por resolver.

Para piorar a situação, o Iraque está altamente vulnerável às alterações climáticas; A resolução da escassez de água, das secas e do aumento das temperaturas, que afectam a agricultura e as condições de vida urbana, colocará à prova as capacidades e os fundos do governo. Os governos iraquianos não deram prioridade aos esforços para melhorar gestão de águareconstruíram as infra-estruturas hídricas e modernizaram o sector agrícola e, em vez disso, culparam o Irão e a Turquia pelas alterações climáticas pela construção de barragens a montante dos rios Tigre e Eufrates.

Ele fluxo de água O caudal destes rios diminuiu 30 por cento desde a década de 1980 e poderá reduzir ainda mais até 50 por cento antes de 2030. Esta degradação dos recursos naturais ameaça a segurança alimentar e pode levar à deslocação da população rural para os centros urbanos em busca de trabalho, e pode causar problemas sociais. desconforto se taxa de desemprego aumenta acima dos actuais 15,5 por cento (embora seja provavelmente mais elevado para os jovens).

Os Estados Unidos ainda influenciam o Iraque ao exigirem uma isenção de sanções para as compras iraquianas de electricidade ao Irão e, recentemente, proibido todas as transações estrangeiras em yuan chinês. Washington controla o desembolso das receitas petrolíferas do Iraque denominadas em dólares a partir de uma conta no Federal Reserve Bank de Nova Iorque.

Os intervencionistas americanos ignoram os efeitos de uma década de sanções“a pior catástrofe humanitária alguma vez imposta em nome da governação global” e a violência e a desordem desencadeadas pela invasão do Iraque. Os líderes americanos podem estar relutantes em manter relações normais entre Estados com o Iraque depois de a guerra que escolheram ter desencadeado 4.500 mortes militares dos EUA e custo 2,1 trilhões de dólares (quase 40 vezes a estimativa anterior à guerra) e pode sentir que os Estados Unidos conquistaram o direito de intervir no Iraque conforme necessário.

A palavra para 2025 é “soberania”.

Apesar dos muitos desafios, como a redução da dependência do petróleo, a garantia da estabilidade política no meio de divisões sectárias e a gestão de crises ambientais, o governo sudanês deve concentrar-se na protecção do Estado. Uma administração agressiva de Trump poderá ver o Iraque como parte da esfera de influência do Irão, e o Irão tentará reduzir as suas perdas na Síria e no Líbano, reforçando a sua influência no Iraque.

Dito isto, Bagdad sabe e Teerão são “vizinhos para sempre”, por isso deve promover relações baseadas no respeito e benefício mútuos.

James Durso Ele é um comentarista regular sobre política externa e questões de segurança nacional. Ele serviu na Marinha dos EUA por 20 anos e serviu no Kuwait, na Arábia Saudita e no Iraque.

Fonte