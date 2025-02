Irene Sukandar Perfil, um grande professor de xadrez mundial que não é patrocinado pelo país

Yakarta, vivo – Irene Kharisma Sukandar, uma das melhores jogadoras de xadrez da Indonésia, chamou a atenção depois de revelar que teve que financiar sua própria viagem e participação em vários torneios da classe mundial. Embora ele tenha conseguido criar uma conquista orgulhosa, ele não recebeu apoio do estado.

Leia também: Mais popular: o atleta de xadrez Irene Sukandar ganha o 9 Ranking mundial usando taxas próprias, a Indonésia elimina a Malásia no BAMTC

O nome do atleta que conhece mais a Irene Sukandar está começando a deixar muitas pessoas curiosas sobre sua figura. A seguir, é apresentado o perfil completo de compilação de várias fontes.

Viaje para o alcance de 9 mundos sem patrocinadores

Leia também: Irene Sukandar Catur nono atleta no mundo no campeonato com sua própria capital, Menpara Dito deu uma explicação

 GM Irene Sukandar Foto: Instagram.com/irene_sukandar/

Irene é quase baseada em seus fundos pessoais para competir em vários eventos internacionais, incluindo os últimos torneios que a levam ao top 9 do mundo. A competição é um evento de campeonato de xadrez Ajedrez Fid Fast, realizado na cidade de Nova York nos períodos de Natal e Ano Novo.

Leia também: O destino de Irene Sukandar: Então o atleta de xadrez do nono lugar do mundo sem ser patrocinado pelo país, Arap está com raiva

No caso, Irene Sukandar penetrou com sucesso nos nove grandes na categoria de xadrez rápido. Essa conquista é uma conquista extraordinária, considerando que o xadrez é um esporte dominado por jogadores do sexo masculino.

Como o primeiro jogador de xadrez indonésio ao registrar um total de 7,5 pontos em 11 rodadas, Irene conseguiu aumentar sua qualificação com 21 pontos adicionais. O desempenho extraordinário que ele mostrou alcançou 2.494, confirmou sua posição como um dos melhores jogadores que representam a Indonésia na Arena Mundial.

Jornada profissional e conquista Irene Sukandar

 Grão -mestre Indonésia, Irene Kharisma Sukandar

Nascido em Yakarta em 7 de abril de 1992, Irene demonstrou interesse em xadrez desde tenra idade. Seu interesse começou a crescer quando ele viu seu pai treinar seu irmão, o imperador Jenus Hakiki. Aos seis anos, ele começou a estudar xadrez com seu pai, que mais tarde registrou -o na UTUT Adianto Chess School em Bekasi em 1999.

Com o exercício rotineiro de 3 a 4 horas todos os dias de segunda a sexta -feira, Irene aperfeiçoou cada vez mais suas habilidades em jogos de xadrez. Sua primeira conquista começou a se ver quando ele se sentou na Escola Primária do Grau IV e estava crescendo até que ele pudesse competir no torneio em todo o país.

Enquanto ele ainda frequentava a escola no ensino médio, Irene conquistou um mestrado na Federação Mundial de Xadrez (FIDE). Sua carreira continuou a ser lançada até finalmente comemorar o título de The Grand Master of International Women (WGM) em 2008, o que o torna um dos melhores jogadores de xadrez do mundo. Além disso, ele também obteve o título de mestre internacional (IM), uma conquista de prestígio para jogadores de xadrez indonésios.

Além de marcar realizações individuais, Irene também contribuiu para a seleção da Indonésia nos Jogos Olímpicos de Chess, onde doou com sucesso uma medalha de prata. Sua excelência na estratégia o tornou conhecido como um jogador de xadrez que era difícil de superar, como evidenciado por seu sucesso em vencer vários torneios de prestígio internacionalmente, incluindo o campeonato de xadrez asiático.

Além de seu sucesso como atleta, Irene é ativa em várias atividades para desenvolver o mundo do xadrez na Indonésia. Muitas vezes, realizam programas de treinamento, seminários e treinamento para crianças e adolescentes interessados ​​em seguir o xadrez. Com essa iniciativa, ele espera dar à luz uma geração de jovens talentosos jogadores de xadrez que podem suportar o nome indonésio cada vez mais brilhante na areia mundial.