Irmão de Beed Sarpanch protesta contra tanque de água por causa de informações sobre investigação de assassinato

Parentes do sarpanch Santosh Deshmukh, que supostamente foi torturado até a morte no distrito de Beed, falam à mídia após uma reunião com o ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, em Mumbai, 7 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

Dhananjay Deshmukh, irmão do assassinado Beed sarpanch Santosh Deshmukh, escalou um tanque de água de uma vila na segunda-feira (13 de janeiro de 2025) e ameaçou pular, alegando que as informações sobre a investigação não foram compartilhadas com a família.

Ele exigiu que o acusado no caso de extorsão ligado ao assassinato do sarpanch Santosh Deshmukh fosse acusado de homicídio.

Parentes do sarpanch assassinado e líderes da oposição exigem que Walmik Karad, assessor do ministro de Estado Dhananjay Munde, preso em um caso de extorsão relacionado, seja autuado por assassinato.

O irmão do sarpanch alegou uma ameaça potencial à sua vida devido ao assassinato dos acusados ​​assim que eles foram libertados.

Santosh Deshmukh, o sarpanch da aldeia de Massajog, foi sequestrado, torturado e assassinado em 9 de dezembro. A investigação preliminar sugere que o sarpanch tentou frustrar uma oferta de extorsão a uma empresa de energia que operava um projecto de moinho de vento na região.

Leia também | Congresso acusa Maharashtra CM Fadnavis de suprimir os casos Beed e Parbhani

O irmão subiu na caixa d’água por volta do meio-dia de segunda-feira, um dia depois de ter organizado uma agitação em uma torre de telefonia móvel e ter saltado para a morte.

A agitação provocou agitação na aldeia de Massajog quando Dhananjay se recusou a atender aos apelos dos seus familiares e aldeões.

O líder da cota Maratha, Manoj Jarange, e o superintendente da polícia (SP) de Beed, Navneet Kanwat, chegaram ao local e convenceram Dhananjay a descer.

De acordo com as garantias do SP, Dhanajay desceu por volta das 14h30.

Anteriormente, o Sr. Jarange falou com Dhananjay por telefone e disse-lhe que os funcionários do CID seriam convidados a visitar a aldeia.

“Por favor, desça. Eu falo com você. Posso subir se você quiser”, disse Kanwat.

A polícia prendeu até agora sete pessoas no caso de assassinato de Santosh Deshmukh, enquanto um acusado está fugindo. Os oito acusados ​​​​foram autuados de acordo com a rigorosa Lei de Controle do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA).

Uma Equipe Especial de Investigação (SIT) do CID de Maharashtra está investigando os casos de assassinato e extorsão.

Dhananjay alegou que as informações sobre a investigação do assassinato não foram compartilhadas com a família nos últimos 35 dias.

Leia também | Assessor próximo do líder do PCN se rende no caso de assassinato de Beed Sarpanch, a oposição chama isso de armação

Depois de descer do tanque de água, ele disse aos repórteres que confiava na garantia do ministro-chefe Devendra Fadnavis sobre a investigação.

“O Ministro-Chefe garantiu que os acusados ​​receberão a pena capital. O governo deveria garantir que a nossa confiança não fosse quebrada. Eles deveriam dar o exemplo processando o acusado (no caso de extorsão) por homicídio e enviar uma mensagem à sociedade de que tal crime não será tolerado”, afirmou.

Dhananjay disse ainda que a sua agitação não era um drama, mas um sério desejo de justiça para o seu irmão. Ele alegou que os funcionários do CID não registraram as declarações da família Deshmukh.

“A polícia me mostrou a foto de Sudarshan Ghule (um acusado preso no caso de assassinato). Eles queriam me ameaçar?” perguntado.