Irmão de Muska em Palazzo Chigi com teto

Kimbal Musk, o irmão mais novo de Elon, entrou recentemente a Palazzo Chigi. Com um chapéu de cowboy na cabeça geralmente usado, o Kimbal Musk entrou na mansão do governo junto com Andrea Stropa, uma pessoa de contato italiana Elon Musk.

“Nós o acompanhamos para explorar vários ministérios para entender como ele estava trabalhando, temos um projeto”, explicou Veronica Berti, esposa do tenor Andrea Bocelli, que estava em um grupo de pessoas com quem o empresário americano veio à Piazza Colonna.

