Ironhill abre nova filial na estrada Kanakpura de Bengaluru

O que você leva em consideração na hora de escolher um pub para uma merecida pausa? Acho que sua acessibilidade e valor instantâneo desaparecem após os primeiros minutos; Afinal, é Bengaluru. Não faltam locais fotográficos na cidade e quando o assunto é acessibilidade, ou melhor, falta dela, sempre influencia essas decisões.

Então eu acho que isso deixa um com os pontos importantes de comida e bebida, e é aí que Ironhill em Konankunte preenche todos os requisitos; Lembre-se, só porque você esteve em uma de suas filiais não significa que eles compartilhem um menu comum.

Tempura de Cogumelo Rock em Ironhill, Kanakpura Road | Crédito da foto: Arranjo Especial

Como qualquer pub que se preze, o Ironhill oferece uma bandeja de degustação com oito de suas cervejas, desde uma Indian Wit fabricada com trigo Sharabati até uma Coffee Stout, que deve agradar a quem leva sua cerveja a sério. No entanto, esse conjunto de oito inclui uma deliciosa soda de goiaba e pimenta. De cor rosa pálido, é um começo refrescante, principalmente para uma tarde de prazer.

O ponche quente, disponível mediante solicitação, é a bebida preferida nesta época do ano.

Enquanto nos sentamos e bebemos as cervejas escolhidas, chegam os palitos de queijo e jalapeño com cogumelo de Ontário. Quentes e crocantes, exalando a quantidade certa de tempero e delícias pegajosas, essas mordidas de queijo são uma ótima entrada. O Ontario, prato cremoso de cogumelos servido com pão de alho, também ganha pelo equilíbrio perfeito de ervas e temperos.

Sou carnívoro e se gosto das ofertas vegetarianas de um restaurante, então o chef e os criadores do menu realmente se superaram. O que não quer dizer que devamos zombar dos produtos não vegetarianos. As Tiras de Frango Nagin Chilli e o Frango Tawa Podi são dois exemplos da variedade de sabores picantes na oferta de acompanhamentos que você pode saborear com sua bebida.

Calor do deserto em Ironhill, Kanakpura Road | Crédito da foto: Arranjo Especial

Os chips koli (chips de frango) eram aceitáveis; O nome me enganou e eu queria saber como eles seriam. Porém, um nome que despertou minha curiosidade e acabou sendo uma agradável surpresa foi arroz com frango sambhar. Uma tigela bem quente de arroz sambar picante e picante cravejado com nuggets de frango desossados ​​​​bem cozidos é uma ótima opção se você quiser algo familiar e reconfortante. Arroz de carneiro Sambhar também está no cardápio e, embora ambos não se qualifiquem como petiscos de bar, não acho que haverá muitas reclamações sempre que for pedido.

Não é nenhuma surpresa, então, que Ironhill não estabeleça limites quando se trata de cozinhar: baos e massas, hambúrgueres e pizza, momos e tacos, biryanis e churrascos estão à sua disposição.

O frango Chermoula, grelhado servido com molho chimichurri, também recebeu murmúrios de aprovação de todos os lados.

Nas sobremesas, a samosa palakova, uma versão interessante de um doce tradicional, ganhou sem dúvida. Aparentemente, não tem como errar com palkova embrulhada em massa e servida com sorvete. E para quem não gosta muito de experimentar no final da refeição, o crumble de maçã biscoff não irá decepcionar.

Taquitos de frango em Ironhill, Kanakpura Road | Crédito da foto: Arranjo Especial

Ironhill Kanakpura fica no Fórum South Bengaluru, Konanakunte.

Visitas: cogumelo de Ontário, palakova samosa

Falhas: chips Koli

Preço para dois: ₹ 1600