ISAT, em 2024 para salários +3,1% ao ano

Média 2024, O índice contratual de salário por hora aumentou 3,1% em comparação com o ano anterior. O aumento acima da média é caracterizado pelo setor industrial (+4,6%) e serviços privados (+3,4%). Comunica estado.

“Em média, 2024, em conjunto com um crescimento muito fraco dos preços, após dois anos de retiro significativo, eles registram a primeira melhoria significativa. No nível setorial, o crescimento de robusto no setor privado, especialmente no setor da indústria, é.

No final de dezembro de 2024, há contratos aguardando a renovação 28 e incluem aproximadamente 6,6 milhões de funcionários, 50,8% dos funcionários (taxa inalterada em comparação com o mês anterior e redução em comparação a dezembro de 2023, quando era de 51,5%). O ISAT determina que o tempo médio de espera para a renovação, para trabalhadores com o contrato expirado, diminuiu de 34,1 meses de janeiro de 2024 para 21,7 meses de dezembro de 2024. 49,2% dos funcionários (cerca de 6,4 milhões) e corresponde a 47,3% da recompensa total montanha. Durante o quarto trimestre de 2024 2, foram concluídos contratos e têxteis. No mesmo período, o contrato não expirou.

Reprodução reservada © Copyright ANSA