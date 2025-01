IsHowspeed empurra a tendência de ‘dança de ratos’ de se tornar viral em Tiktok

PARA Nova tendência Ele bateu Tiktokcom o “Dança rata” acumulando milhões de visualizações graças às contribuições do YouTuber reconhecido, ISsHOWSPEED. Como o influenciador decidiu recriar os movimentos em Tiktok, essa tendência parece ter explodido na internet, com inúmeros usuários que enviam suas interpretações de dança na plataforma. Mas o que exatamente é a tendência de dança dos ratos e quem começou?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a nova rotina de dança que levou os usuários da Internet, principalmente devido à participação do ISHOWSPEED.

Como Ishowpeed ajudou a ‘dança de rato’ a se tornar viral em tiktok

A tendência de dança dos ratos surgiu devido a vídeos virais de ratos animados e recentemente se tornou popular devido ao IsoHowspeed.

A tendência se originou em um usuário chamado @RatomiltonIsso publica ratos animados que dançam em músicas populares no final de 2024. Em seus vídeos, os espectadores podem assistir a um rato de renderização em 3D que promulga vários tipos de danças na frente de diferentes origens. No entanto, um de seus vídeos mais populares é recente com o de Joyful “Xadrez venceu o ritmo” brincando em segundo plano.

Assista ao vídeo original do rato abaixo:

A tendência de dança de ratos segue essencialmente os movimentos mostrados no emote cruzado do jogo multiplayer online, Fortnite. Isso implica que o sujeito move as pernas em um movimento reticulado enquanto balançava os braços de um lugar para outro.

Logo depois, o ISHOWSpeed ​​foi lançado Sua versão do mesmo e, inadvertidamente, acabou aumentando o frenesi que circunda os ratos dançando por dez vezes. A tentativa da personalidade da Internet de recriar a tendência até agora obteve mais de 150 milhões de visitas, o que a torna um dos modelos mais populares de Tiktok. Os fãs chegaram ao ponto de rotular a rotina como “a dança do IssShowspeed”, e muitos também a rotularam em suas próprias interpretações da dança de ratos.

Aqui está o vídeo compartilhado por IsoHowspeed:

A crescente popularidade da publicação de IsHowspeed até resultou em um usuário chamado @Janro2109 Compartilhe um vídeo animado que apresenta seu rato 3D exclusivo que promulga a rotina de dança junto com uma versão animada do YouTuber. Postado uma semana antes, o vídeo já acumulou cerca de 8 milhões de visitas sobre Tiktok. Em geral, a dança de ratos é a mais recente incorporação à longa lista de tendências de Tiktok.