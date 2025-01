IsoHowspeed se torna prefeito de Lima por uma hora durante a visita do Peru

IssShowspeed’s Viagem recente ao Peru Parece ter colheiado ótimos presentes para o popular youtuber, já que era oficialmente chamado de honorário Maior Lima por uma hora. Atualmente, a celebridade da Internet está em turnê na América do Sul e já visitou a Colômbia, a Guatemala e a Argentina. Em sua última escapada, Darren Jason Watkins Jr., como seu nome original, pousou nas costas do Peru para experimentar a rica cultura do país. No entanto, em um desenvolvimento sem precedentes, o ISOHOWSpeed ​​acabou se tornando temporariamente o prefeito de Lima.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a estranha viagem de 20 anos para a capital do Peru.

IssShowspeed se torna prefeito de Lima por uma hora

Continuando com seu tour pelo diverso continente, o ISHOWSPEED chegou ao Peru em 29 de janeiro. Um grande fã de fãs comemorou suas boas -vindas, após o que o YouTuber decidiu embarcar em uma viagem culinária, testando várias iguarias na região.

No entanto, a viagem de Ishowspeed rapidamente deu uma guinada inesperada quando o prefeito de Lima, Rafael López Aliaga, decidiu nomeá -lo por uma hora. O streamer online também filmou o jogo inteiro ao vivo e desde então publicou o Vídeo de três horas e meia em seu canal do YouTube.

Ao entrar no Palácio do Governo com uma camiseta T da seleção nacional do Peru, a estrela on -line foi para uma sala privada ao lado de Aliaga e uma equipe de segurança dedicada. Lá, Ishowspeed colocou uma caneta no artigo nos documentos oficiais necessários para torná -lo o prefeito honorário de Lima. Então ele foi à varanda do Palácio do Governo para comemorar seu momento, apenas para encontrar milhares de fãs esperando ansiosamente por sua chegada.

Em seu vídeo, Ishowspeed expressou sua gratidão a Aliaga, o verdadeiro prefeito de Lima, por honrá -lo de uma maneira tão extravagante, afirmando: “Eu nunca estava em um país onde eles me receberam”. Compartilhado em 29 de janeiro, já obteve mais de 7,5 milhões de visitas.

Antes de sua viagem ao Peru, Ishowspeed também visitou a Guatemala, onde fez um revés perigoso nas mãos da estátua de Deus.