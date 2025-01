Isra Mi’raj Holidays, Jabodebek Lrt Pasajers saltou para 133 mil pessoas

Yakarta, vivo -Jabodebek LRT registrou um aumento no número de passageiros durante as longas férias Isra Mi’raj de 25 de janeiro a 27 de 2025. Em três dias, até 133.375 pessoas usaram esse serviço de transporte, aumentou em comparação com o mesmo período do ano anterior do ano anterior .

Em 2024, o número de passageiros em quatro dias de Isra Mi’raj foi registrado em 122.671 pessoas. Ou seja, há um aumento de 8,73%, onde essa tendência mostra que o Soapbek LRT público é cada vez mais demanda do público, especialmente quando as longas férias.

O vice -presidente executivo da Jabodebek LRT, Mochamad P Outomosidi, disse que o aumento do número de passageiros não poderia ser separado das várias instalações e inovações oferecidas.

“Não apenas nos concentramos em fornecer serviços acessíveis a uma taxa máxima de RP10.000 nos fins de semana e férias nacionais da semana”, disse Pureomosidi, como é citado pela Broadcast Press, quarta -feira, 29 de janeiro de 2025.

Além dos fatores tarifários e flexibilidade para transportar bicicletas, a localização da estação estratégica contribui para um aumento no número de usuários. “Esta instalação faz com que o sabão LRT seja mais relevante para as pessoas que desejam tirar férias ou exercícios na cidade”, disse ele.

Estações como Hamlet Ambas Bni, Jati Mulya, East Bekasi, Cikoko e Harjamukti são pontos de partida e destinos favoritos, especialmente para pessoas que desejam visitar shopping centers ou atrações turísticas. Integração com outros modos de transporte, como linha de passageiros, MRT Yakarta e Transjakarta.

“Nós realmente apreciamos a crescente confiança do povo de Jabodebek Lrt. Nosso compromisso é garantir que o serviço permaneça seguro e confortável”, disse Purnomosidi.

Vendo essa tendência positiva, o Soapbek LRT se compromete a continuar apresentando um serviço de transporte eficiente e ecológico, além de apoiar a mobilidade da comunidade urbana continuamente. “Essa conquista é uma motivação para continuarmos inovando e proporcionando uma melhor experiência de viagem”, concluiu.