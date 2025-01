Israel aceita uma lista de reféns a serem divulgados, embora o Hamas tenha violado um acordo

Após as horas dramáticas de Benjamin Netanyahu e do estabelecimento de segurança israelense, eles aceitaram uma lista de quatro reféns que voltarão para casa hoje sem destruir todo o plano, apesar da acusação de que o Hamas violou o acordo assinado em Doha.

De fato, quatro soldados deixam Gaza – observadores por volta dos vinte anos: Karina Ariev, Daniell Gilbo, Naama Levy e Liri Albag, aqueles que causaram um alarme sobre o movimento do Hamas. Enquanto as únicas duas mulheres civis permanecem excluídas deste segundo grupo da primeira fase: Arbel Yehud e Shiri Bibas (mãe de dois filhos KFIR e Ariel).

O plano que a organização terrorista realizou em vez de se respeitar incluiu a obrigação de libertar primeiro todas as mulheres que ainda estão vivas e não estão no exército. Em comunicado para o Channel 12 News, um representante israelense disse que Israel “não repetirá o erro que cometeu em acordo anterior desde novembro de 2023” quando ele decidiu restaurar a luta depois que o Hamas violou os termos do acordo sobre quem foi libertado no Sétimo dia.

Como acordado, o Hamas entregou o Catar uma lista de quatro mulheres sequestradas realizadas em Gaza por 476 dias em troca de dezenas de detidos palestinos antes das quatro horas da tarde. O primeiro -ministro Al Thani entregou os nomes ao diretor de Mossad, David Barne, e ao escritório de Netanyahu, anunciaram, enquanto a mídia foi instruída a não publicar identidade antes que as famílias fossem informadas.

Hamás também publicou os nomes de Vojaček, que foram retirados da base militar nua Oz na fronteira com Gaza. Violação de um acordo assinado com o Hamas. Em troca de soldados, Jerusalém agora terá que libertar a cada 50 prisioneiros palestinos, dos quais 30 são terroristas condenados por prisão vitalícia que eram culpados de ataques que levavam à morte de civis israelenses. No total, estima -se que deixe 200 prisioneiros na segunda rodada. Na quinta -feira, os negociadores do Hamas sabiam que Israel esperava o lançamento de Arbel de 29 anos, capturado como refém, juntamente com seu amigo Ariel Cunius de sua casa no Kibucu Nir Oz, onde seu irmão foi morto por um terrorista em defesa de a comunidade. . Seus restos mortais foram identificados em 3 de junho de 2024.

A organização fundamentalista admitiu indiretamente indiretamente durante o dia em que nem todos sequestrados estavam disponíveis para ela com a declaração: “A fração de resistência palestina” fornecerá a lista de nomes dos reféns que serão divulgados. De acordo com informações de notícias, Arbel está nas mãos de uma fração conectada à jihad. A mídia afirma que uma jovem não será lançada no sábado para conflitos dentro do grupo jihadista. O primeiro -ministro Katar deu a Israel uma garantia de que o refém excluído hoje será lançado na próxima semana.

Na segunda -feira passada, Israel liberou 30 prisioneiros para cada um dos três civis liberados, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Até o momento, 91 dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas 7 de outubro, incluindo os corpos de pelo menos 34 IDF confirmados por mortos, permanece em Gaza. O Hamas também detém dois civis israelenses que entraram na zona em 2014 e 2015, bem como o corpo de um soldado morto em 2014. O corpo de outro soldado, também morto em 2014, foi encontrado em Gaza no domingo. Durante o dia, a próxima fila registrou uma nova decisão.

Netanyahu disse que Israel não completará sua retirada do setor leste do sul do Líbano dentro do período de 60 dias estabelecido pelo acordo do Hizbollah que cai na segunda -feira. Na primeira confirmação pública, o Gabinete do Primeiro Ministro disse que o “processo da IDF é condicional” porque o exército libanês “não cumpriu totalmente suas obrigações, ou seja, não diminuiu totalmente na área leste, mas apenas no oeste . Enquanto isso, o Hezbollah não se moveu completamente ao norte do rio Litani, a 30 quilômetros da fronteira com Israel, como escrito em um compromisso de cessar -fogo. “O processo de download gradual continuará, coordenação completa com os Estados Unidos”, disse Netanyahu.

Israel pede à UNRWA que deixe Jerusalém até 30.1



A UNRWA, a agência da ONU responsável por ajudar os refugiados palestinos, “deve encerrar suas atividades em Jerusalém e evacuar todos os espaços onde ele opera na cidade” até 30 de janeiro. Isso foi escrito pelo embaixador israelense no palácio de vidro no secretário geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, em uma carta. 30 de janeiro.

