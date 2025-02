O primeiro -ministro Benjamin Netanyahu promete continuar as parcelas completas, a menos que o refém israelense no sábado não publique 10 horas GMT

O primeiro -ministro Benjamin Netanyahu emitiu um ultimato Hamas, exigindo a libertação de reféns israelenses ao meio -dia. Avisou que o fracasso em seguir resultaria em Israel para abolir a trégua atual e continuar “Intensamente” Operações militares no cinto de Gaza.

Nas últimas três semanas, o Hamas publicou 21 prisioneiros em uma fileira de trocas de centenas de prisioneiros palestinos mantidos nas prisões israelenses. No entanto, na segunda -feira, o grupo ameaçou interromper a troca adicional, acusando Israel de violar os termos do acordo, impedindo a Palestina deslocada de retornar ao norte de Gaza, limitando a entrega da ajuda humanitária e atrasando as negociações para a segunda fase da trégua.

A declaração de Netanyahu segue uma reunião de quatro horas do gabinete de segurança na terça -feira, durante a qual ele e seus ministros decidiram por unanimidade continuar toda a guerra em Gaza se o Hamas não estiver alinhado com o prazo.

“À luz do anúncio do Hamas sobre sua decisão de violar o acordo e não deixar nossos reféns, ontem à noite eu instruí a IDF a coletar força dentro e envolver a barra de gaze” “” Netanyahu disse.

Se o Hamas não retornar nossos reféns até o meio -dia de sábado, a cessação de incêndio terminará e as IDF continuarão intensas lutas até a derrota final do Hamas.

Netanyahu não especificou se ele esperava que todos os reféns fossem lançados ou apenas três que já estavam agendados para a próxima troca no sábado.













O ultimato repetiu um pedido semelhante do presidente Donald Trump na segunda -feira. O líder americano alertou que, se todos os reféns não fossem publicados no sábado, “Todas as apostas estão fora” e “Todo o inferno vai quebrar” Em Gaza.

Durante uma reunião com Netanyahu na semana passada, Trump flutuou com a idéia de agora assumir o controle do enclave palestino para transformá -lo em “A Riviera do Oriente Médio.” Como parte do plano, ele sugeriu a realocação de palestinos de Gaza – deixada nas ruínas após 15 meses de guerra entre Israel e Hamas – para países vizinhos como Jordânia e Egito.

Após uma reunião com Trump na terça -feira, o rei Abdullah II da Jordânia repetiu sua firme oposição a qualquer deslocamento forçado de palestinos, chamando -o de “Posição do árabe unido”. Ele afirmou isso “A renovação da gaze sem substituir os palestinos e a resolução de uma difícil situação humanitária deve ser uma prioridade para todos”.













Israel lançou sua operação militar em Gaza depois que o ataque cruzado do Hamas foi morto por cerca de 1.200 pessoas, e 250 outras foram confiscadas em outubro de 2023. Cerca de 47.500 palestinos e mais de 111.500 feridos em retaliação de ataques israelenses, de acordo com o ministério da enclave, de saúde. Os dados da ONU sugerem que 90% da população de Gaza é deslocada interna por lutas.

Forçado a mover palestinos significaria “Limpeza étnica” IA “Crime contra a humanidade”, Bassem Naim, chefe do ramo político do Hamas, disse à RT em uma entrevista na sexta -feira.