Gaza, AO VIVO – Israel manobrou atacando a Faixa de Gaza e adiando o cessar-fogo porque o grupo Hamas não libertou os três reféns. Já havia sido acordado que o cessar-fogo entraria em vigor às 8h30 do domingo, 19 de janeiro de 2025.

Citado do relatório. AP, O porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, disse que o cessar-fogo não começaria até que o Hamas entregasse os nomes de três reféns que serão libertados. Esta é a mesma declaração anterior do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O Hamas disse que o atraso na entrega dos nomes dos reféns que Israel queria se deveu a razões “técnicas” no terreno. No entanto, o Hamas está a tentar comprometer-se com um acordo de cessar-fogo anunciado na semana passada.

As instruções de Netanyahu aos militares israelitas eram claras: que o cessar-fogo não começaria até que os sionistas tivessem uma lista de reféns que o Hamas libertaria. Isto está em conformidade com o acordo de cessar-fogo com o Hamas.

 Militares VIVA: Brigadas Palestinas do Hamas Izz ad-Din al-Qassam

O cessar-fogo foi promovido como um esforço para acabar com a guerra de 15 meses entre Israel e o Hamas. Além disso, o cessar-fogo também concordou com a libertação de reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza. Centenas de palestinos foram então detidos por Israel.

O cessar-fogo poderia ser alcançado como mediador entre os Estados Unidos, Qatar e Egito.

Enquanto isso, citando ArgéliaO cessar-fogo de Israel com o Hamas em Gaza deveria começar hoje às 8h30, horário local. Como resultado do acordo, o Hamas libertará os três prisioneiros sobreviventes.

Assim, Israel, por sua vez, libertará 95 palestinianos detidos em prisões israelitas. A maioria dos palestinos são mulheres e crianças.