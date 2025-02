Israel atrasando a libertação de prisioneiros palestinos por causa da cerimônia de refém ‘degradante’

Jerusalém ocidental acusou o Hamas de Paradie em detidos em frente à multidão para fins de propaganda

Israel adiou a libertação de mais de 600 prisioneiros palestinos, acusando o Hamas de implementar uma cerimônia de ‘degradação’ durante a entrega de reféns na medida que ele considerou o contrato de julgamento.

Israel planejou originalmente lançar 620 palestinos depois que o Hamas lançou seis dos reféns israelenses no sábado. Mas a Jerusalém Ocidental expressou insatisfação com a prática de membros mascarados do grupo que desfilam prisioneiros israelenses na frente da multidão.

Em comunicado no domingo, o escritório do primeiro -ministro Benjamin Netanyahua acusou o Hamas “Violações repetidas” Contrato de interrupção, “Incluindo cerimônias que humilham nossos reféns e exploram cinicamente nossos reféns para fins de propaganda”.

À luz disso, acrescentou o escritório, “Foi decidido adiar o lançamento de terroristas planejados ontem até que os seguintes reféns sejam certamente publicados e sem cerimônias humilhantes”.









Como resultado, enquanto os prisioneiros palestinos já estavam supostamente embarcados por ônibus para deixar a prisão israelense na costa oeste, eles foram ordenados a desembarcar, e as perguntas mantiveram se o marco do término entre o Hamas e o Estado Judaico, que ele havia trocando Como um de seus pontos -chave, ele seria mantido.

Em resposta, Ezzat El Rashq, um membro do cargo político do Hamas, acusou Netanyahu de um “Uma tentativa deliberada de atrapalhar o acordo”. Atraso, acrescentou, “É uma clara violação das condições (concordância) e mostra a falta de confiança na implementação de suas obrigações”. Os funcionários do grupo militar também insistem que as cerimônias de liberação estão sendo implementadas com dignidade.

A trégua atual, que mediava os Estados Unidos, Catar e Egito, foi fundada em meados de janeiro após 15 meses de intenso conflito, o que resultou em vítimas significativas e ampla destruição em Gaza. O acordo inclui um passo a passo por troca de reféns e prisioneiros, além de facilitar a ajuda humanitária à região, e deve resultar na retirada de Israel Israel.