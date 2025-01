Israel comprometido com o acordo de paz de Gaza: diplomata israelense

Israel continuará a seguir o Acordo de Paz de Gaza até que todos os reféns retornem, disse o vice -diretor da missão da embaixada israelense nas taxas de Nova Délhi SAEB.

“Continuaremos o acordo assinado até ver todos os nossos reféns de volta; Os vivos para continuar suas vidas com suas famílias e o falecido de receber um enterro e funeral apropriados em suas casas ”, disse ele Pti Em Nova Délhi, na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) fora de um evento.

O diplomata israelense esperava a conclusão suave da primeira fase das negociações.

“Após a primeira fase, o Hamas tentou quebrar o acordo por não divulgar o último anfitrião civil. Vimos isso como um estupro, mas decidimos não quebrar todo o tratamento, porque queremos que nossos reféns voltem. Prosseguimos com o segundo passo e interrompemos o movimento dos Gazanes ao norte até que o Hamas cumpra o acordo.

“Esperamos ver o lançamento de duas reféns femininas, uma civil e um soldado, junto com cinco civis do sexo masculino nos próximos dias”, enfatizou o diplomata israelense.

No início da segunda -feira (27 de janeiro), o Catar declarou que o Hamas lançaria a refém civil, Arbel Yehoud, junto com outros dois antes de sexta -feira (31 de janeiro). Em resposta, as autoridades israelenses concordaram em permitir que os palestinos retornassem ao norte de Gaza a partir de segunda -feira.

Ainda acredita -se que cerca de 90 reféns estejam em cativeiro.

Falando fora de um evento relacionado ao dia da memória do Holocausto, o Ministro de Estado dos Assuntos Externos da União, Kirti Vardhan Singh, expressou felicidade sobre o progresso feito no Oriente Médio.

“Fico muito feliz em perceber que o progresso que está sendo feito para resolver o conflito está em andamento. Com sorte, o lançamento das reféns e conversas da paz abrirá o caminho para uma solução duradoura para esse conflito ”, afirmou.

Em 7 de outubro de 2023, o ataque terrorista do Hamas matou aproximadamente 1.200 israelense, com cerca de 200 se tornando reféns.

“Não podemos ser espectadores mutos quando esses atos de terrorismo ocorrem. O silêncio e a inação historicamente permitiram que o ódio e a violência florescessem ”, enfatizou o ministro.

O ministro disse que a Índia considera preocupação com os crescentes casos de intolerância racial e religiosa e xenofobia, que continuam a desafiar valores globais como paz, justiça, estado de direito e integridade territorial.