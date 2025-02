Israel confirma: “Tomorrow Bodies Bibas e Lifshitz”

Após a alegria das últimas semanas, com o retorno de dezenas de reféns em casa após uma longa captura do Hamas, será amanhã para Israel “Dor Day”. Benyamin Netanyahu chamou isso, enquanto todo o país está se preparando para receber os quatro primeiros órgãos inanimados que proporcionam a fração palestina desde o início da guerra como parte -Lifshitz, que foi capturado em Kibutz na fronteira. Quanto ao Hamas, que se preparará para a libertação de outros seis reféns ao vivo no sábado, o movimento palestino anunciou que está disposto a entregar todos os outros de uma só vez se o incêndio foi consolidado.

“Trazemos para casa quatro de nossos amados reféns, caídos. Aceitamos as famílias e o coração de toda a nação quebra. E o coração do mundo deve quebrar porque vemos aqui com quem estamos lidando ”, disse o primeiro -ministro israelense, que enfatizou o festival do evento. Não há lições oficiais, mas as autoridades do Estado judaico esperam que o Hamas entregue a Cruz Vermelha de manhã quatro corpos, o que os levará às forças israelenses em Gaza. A IDF, assim que ele recebe os cadáveres, organiza uma cerimônia militar na qual os corpos serão colocados em caixões envoltos na bandeira israelense, então os blindados blindados os levarão de volta a mais.

Enquanto isso, o funeral está se preparando de acordo com a lei judaica, com famílias que já assistiram sete dias de tristeza e que repetirão os rituais apenas no dia do funeral. Em relação à identidade de quatro reféns, depois que os nomes orbitando o Hamas e a jihad islâmica vieram do governo israelense: é KFIR e Ariel Bibas, arrancados de sua casa em Kibutzu nir oz quando estavam sozinhos por 9 meses e dois meses e dois anos de A mãe deles Shiri (enquanto seu pai foi libertado vivo) e Oded Lifshitz. O grande militante pacifista, que sempre trabalhou com pessoas de Gaza, lembrou -se de Israel Isaac Herzog durante uma visita a Roma. No entanto, será necessário aguardar a identificação oficial para revisar os restos mortais dos órgãos.

Quanto aos reféns ainda vivos, o Hamas já anunciou que lançará os últimos seis dos 33 na primeira fase do acordo no sábado: Tal Shoam, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenker, Avera Mengista e Hisham Al -Sentado. Os quatro primeiros sequestraram em 7 de outubro, dois deles organizaram prisioneiros em Gaza por mais de dez anos. A fração palestina também disse que estava pronta para dar outro passo significativo e significativo. A nova oferta é libertar todos os outros sequestrados em uma troca durante a fase seguinte do incêndio. De acordo com estimativas de 19 soldados e 24 outros reféns ainda vivos e trinta que morreriam. O reavaliação do Hamas de acordo com o alto tomador oficial da Al-Nun serve para “confirmar nossa seriedade e nossa completa disposição de continuar resolvendo esse problema e continuar enviando medidas para consolidar o incêndio concluído E. De fato, as negociações devem começar de novo nos próximos dias, mas além da reconciliação da declaração de fração palestina, o renascimento da hostilidade é definitivamente sustentado por uma faixa. Além disso, o status de Netanyahu sempre foi claro: “Não aceitaremos nenhum cenário em que grupos terroristas armados permaneçam no enclave”, repetiu o ministro das Relações Exteriores Gideon Sa’ar.

