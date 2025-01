Israel construirá milhares de novos assentamentos na Cisjordânia em seis semanas

Jerusalém, AO VIVO – As autoridades israelitas construirão um total de 2.749 novas unidades de colonatos na Cisjordânia ocupada dentro de seis semanas, de acordo com um grupo anti-assentamentos israelita na segunda-feira, 13 de Janeiro de 2025.

“Se o plano desta semana for aprovado, isso significaria que um total de 2.749 unidades residenciais foram solicitadas em um mês e meio”, disse a Peace Now, uma organização que monitora a atividade dos assentamentos, em um comunicado.

A organização observou que a este ritmo poderão ser registados “números recorde” na construção de unidades residenciais na Cisjordânia em 2025, com uma média de 1.800 unidades por mês.

 Assentamentos israelenses na Cisjordânia.

De acordo com o Peace Now, o Conselho Superior de Planeamento (HPC) da Administração Civil israelita deverá reunir-se na quarta-feira para aprovar a construção de 372 unidades residenciais no assentamento Beitar Illit, a sul da cidade de Jerusalém.

“Esta reunião faz parte de uma nova tendência de sessões semanais para avançar nos planos de construção de colonatos, embora não tenha havido discussões semelhantes para aprovar a construção para os palestinianos na Área C”, explicou a organização.

A Área C, que cobre cerca de 60% da Cisjordânia ocupada, está sob total controlo israelita.

Os Acordos de Oslo de 1995 dividiram a Cisjordânia em três áreas: Área A sob total controlo palestiniano, Área B sob controlo de segurança israelita e controlo civil e administrativo palestiniano, e Área C sob total controlo civil, administrativo e de segurança israelita.

 Ilustração do assentamento israelense Givat Zeev, próximo à cidade palestina de Ramallah, na Cisjordânia.

A Peace Now disse que desde que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu assumiu o cargo no final de 2022, o número de unidades de assentamento aprovadas na Cisjordânia atingiu um recorde.

“Em 2023, a HPC aprovou 12.349 unidades residenciais, um recorde histórico. “Até 2024 serão homologadas 9.884 unidades residenciais”, acrescentou.

O grupo anti-assentamento explicou que a mudança na frequência de aprovação para semanal se deveu a mudanças políticas introduzidas pelo governo de Netanyahu.

Em junho de 2023, foi eliminada a exigência de aprovação do Ministro da Defesa para cada etapa do planejamento dos assentamentos.

Anteriormente, os planos de desenvolvimento residencial exigiam a aprovação inicial do chefe da autoridade do sector da defesa.

Contudo, nos últimos anos, os ministros limitaram as sessões de planeamento a cerca de quatro por ano, com milhares de unidades aprovadas em cada sessão.

Contudo, nas últimas semanas, o processo mudou significativamente: o HPC realiza agora reuniões semanais para aprovar centenas de unidades residenciais em cada sessão.

“Esta abordagem sistemática visa normalizar o planeamento dos colonatos e reduzir a atenção e as críticas públicas e internacionais”, disse Peace Now.

A comunidade internacional, incluindo a ONU, considera os colonatos israelitas ilegais à luz do direito internacional.

A ONU alertou repetidamente que a expansão contínua dos colonatos ameaça a viabilidade de uma solução de dois Estados, considerada o principal quadro para a resolução do conflito israelo-palestiniano.

Em Julho de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) declarou ilegal a ocupação de décadas dos territórios palestinianos por Israel e exigiu a evacuação de todos os colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. (formiga)