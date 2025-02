Israel: crianças Bibas mortas pelo Hamas, o terceiro corpo não é uma mãe

As forças defensivas israelenses (IDF) identificaram os restos de pequenos KFIR e Ariel Bibas, que retornaram na quinta -feira Hamas, mas disse que o terceiro corpo entregue não está com a mãe de Shiri Bibas. Relatórios da mídia israelense. De acordo com o porta -voz da IDF, o terceiro corpo do DNA não corresponde a nenhum dos reféns ainda na faixa de Gaza.

A IDF afirma que Ariel e Kfir foram mortos por seus seqüestradores e não no bombardeio do Estado Judaico, como dizem em vez do movimento islâmico. “Ariel e Kfir Bibas foram brutalmente mortos durante o cativeiro em novembro de 2023 por terroristas palestinos”, disse a IDF.

Cinco bombas, três explodiram e dois brilhar em ônibus em diferentes áreas perto de Tel Aviv teriam que pular no ar ao mesmo tempo. Não houve vítimas, mas “é um milagre, pode ser um massacre”, disse a polícia. O alarme é muito alto da noite em Israel após um episódio de que as autoridades são matriz terrorista palestino, que força o primeiro -ministro Benyamin Netanyahu a combinar o pico de segurança para a avaliação de incidentes.

De acordo com fontes de segurança israelenses, bombas bombas foram colocadas em ônibus da Cisjordânia e caçando masculino por pelo menos um dos suspeitos. Em uma das sacolas onde o dispositivo não explodido estava oculto, a escrita foi encontrada em árabe “vingança por Tulkarem”. O alarme saiu após a explosão em dois ônibus acabou de chegar ao estacionamento em Bata Yam, perto de Jaffa. “Milagrosamente, os ônibus chegaram ao estacionamento pouco antes da explosão”, disse os gerentes locais, lançaram imediatamente o alarme para os motoristas de ônibus da cidade e pediram a todos os passageiros que chegassem à parada mais próxima para se submeter à detecção de varredura que detecta explosivos que detectam explosivos de detecção Explosivos. “Se você encontrar uma bolsa suspeita, diga a ela”, disse ele ao orador nos ônibus. Em seguida, os relatórios sobre a polícia e a shin Bet (Inteligência Interna) verifica a terceira explosão que ocorreu em um ônibus em Wolfson, perto de Tel Aviv, e a descoberta de duas outras bombas não explodidas no Yimit Parking 2000 e Wolfson. O ministro dos Transportes Israel, Miri Regev, emitiu uma ordem para “parar e verificar todos os ônibus, trens pesados ​​e leves e agiu de acordo com as instruções da aposta e da polícia”, enquanto os cheques do aeroporto de Tel Air foram fortalecidos. Portanto, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ordenou que o Exército “intensificasse operações” na Cisjordânia. “No que diz respeito a sérias tentativas de atacar na região de Gough Dan de organizações terroristas palestinas contra a população civil em Israel, ordenei que intensifique as operações na luta contra o terrorismo no campo de refugiados em Tulkarem e todos os campos de refugiados em Juda e Samaria”. Katz disse em uma nota.

“Depois de tentar cometer uma série de ataques em massa a ônibus, o primeiro -ministro Benyamin Netanyah acaba de concluir uma avaliação de segurança com o Ministro da Defesa, o chefe de gabinete IDF, o diretor de Shin Bet e o inspetor geral da polícia israelense e ordenado A IDF para realizar uma operação intensiva contra centros terroristas na Judéia e Samaria “. Isso foi anunciado pelo primeiro -ministro israelense, acrescentando que Netanyahu “também ordenou a polícia israelense e a aposta de barbear para aumentar as atividades preventivas contra outros ataques nas cidades israelenses”.

Nenhuma declaração explícita, mas por pouco, o batalhão de Tulkarem do Hamas indicou sua responsabilidade: “A vingança dos mártires não será esquecida até que o passageiro esteja presente em nosso país. Isso – disse – é a vitória da Jihad ou o martírio ”.

