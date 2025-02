Israel se comprometeu a se retirar do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (UNHRC), algumas horas após a partida dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusou o Conselho de atacar um país democrático e propagou anti -semitismo.

Em um declaração Publicado em X, um diplomata de topo criticou o UNHRC pelo suposto direcionamento desproporcional de Israel, enquanto permite que os direitos humanos sejam violados em outros países para ficarem impunes.

Ele observou que Israel era a única nação com uma agenda permanente no conselho e enfrentou mais de 100 resolução condenada, mais de 20% de toda a resolução adotada, superando as contra o Irã, Cuba, Coréia do Norte e Venezuela, disse ele.

Conselho “Demoniza obsessivamente uma democracia no Oriente Médio – Israel”. Saar escreveu, acrescentando que “Israel não aceitará mais essa discriminação!”

O anúncio israelense é seguido pela retirada dos EUA do UNHRC na terça -feira. O presidente dos EUA, Donald Trump, deixou seu corpo durante seu primeiro mandato em 2018. Anúncio da mudança, o presidente dos EUA também se comprometeu a reconsiderar a conexão de Washington com outras agências da ONU por sua atitude sobre Israel e viés antiamericano.

“Três organizações da ONU que merecem monitoramento renovado são Organização Educacional, Científica e Cultural da ONU (UNESCO); e a Agência de Refugiados Palestinos para Refugiados Palestinos no Oriente Médio (UNRWA)”. executivo ordem lê.













“UNRWA estava supostamente infiltrado por membros de grupos que o Secretário de Estado há muito nomeou organizações terroristas estrangeiras”, “” O comando continua, referindo -se ao suposto envolvimento de várias agências funcionários no ataque em 7 de outubro de 2023. No sul de Israel, que foi construído pelo grupo militante palestino Hamas. A equipe terminou com alta pela ONU após uma investigação interna no verão passado.

UNHRC tem “Violações protegidas dos direitos humanos”, UNESCO falhou “A própria reforma” e mostra constantemente “Os sentimentos de Anti-Israel na última década,” A ordem executiva diz.

Ação contra agências da ONU seguiu depois que Trump prometeu “download” e “ter” uma tira de gaze e transformá -la em “Riviera do Oriente Médio.” O presidente dos EUA apresentou comentários na terça -feira durante uma conferência de imprensa na Casa Branca com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, que se tornou o primeiro líder estrangeiro a visitar Trump durante seu novo mandato.

O líder americano também reiterou sua opinião de que os palestinos que moram em Gaza deveriam ser transferidos para outro lugar e todo o enclave foi demolido, alegando que ele havia deixado um conflito recente fora do reparo.

A declaração de Trump foi condenada pelos líderes globais, mas recebeu uma aprovação irresistível em Israel.

De acordo com as estimativas da ONU, mais de 90% das casas de Gaza foram destruídas ou mal danificadas no conflito entre o Hamas e Israel, resultando em um deslocamento de cerca de 1,9 milhão de pessoas, o que é muito da população local.