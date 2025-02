Israel derruba dezenas de edifícios na costa oeste (vídeo)

A operação resultou em deslocamento forçado em massa, de acordo com a agência de notícias palestina WAFA

As Forças de Defesa de Israel (IDF) derrubaram dezenas de edifícios na cidade de Jenin, localizada no norte da costa oeste no domingo. Os vídeos que apareceram nas mídias sociais mostram estruturas que foram destruídas em uma série de fortes explosões.

Este movimento foi parte do líquido “Operação de controle” Começou Jerusalém Ocidental há quase duas semanas. De acordo com o correio de Jerusalém, a destruição dos edifícios foi ordenada pelo ministro da Defesa Israel Katz, que supostamente procurou que qualquer edifício estivesse conectado a “Atividade terrorista” ser removido.

De acordo com o WAFA, que está conectado ao governo palestino, as estruturas demolidas eram principalmente vários edifícios residenciais. “Um grande número de famílias” Eles foram deslocados por ações israelenses, afirmou a entrada da mídia. As explosões que balançaram a área também danificaram o hospital local, disse seu diretor Wias Baker ao WAFA, acrescentando que nenhuma vítima foi registrada após a demolição.

Os vídeos que apareceram nas mídias sociais mostraram uma série de explosões quase simultâneas que balançando o que um bairro em Jenin parecia, e poeira subindo no ar enquanto explosões fortes balançam a área.

A IDF confirmou a destruição de um total de 23 estruturas, de acordo com Jerusalém Mail.

Ela também afirmou que o exército israelense realizou operações terrestres, incluindo a cidade da costa oeste de Tammun, onde alegavam ter matado pelo menos 50 “Terrorista” e preso pelo menos 100 “O suspeito.”

Segundo o WAFA, 25 palestinos foram mortos e dezenas de mais feridos em quase uma operação israelense de duas semanas em Jenin. Cerca de 15.000 pessoas foram deslocadas à força do campo de refugiados de Jenin e áreas próximas. As IDF supostamente também destruíram as linhas de água locais. Jerusalém Ocidental não comentou essas reivindicações.

Israel desencadeia uma “operação anti -terratória” na costa oeste

Chamado “Iron Wall”, uma nova campanha israelense na Cisjordânia foi lançada apenas alguns dias depois que um acordo foi alcançado para quebrar o incêndio com o Hamas em Gaza após um conflito que durou mais de um ano. O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou no momento em que o objetivo era “Erradicando o terrorismo” Na área como parte de um “esforço determinado e determinado para atingir “Eixo iraniano onde quer que ele envie as mãos.”