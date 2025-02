Israel e Hamas completam sua última troca, já que a primeira fase do cessar -fogo tem apenas 2 semanas

Israel e Hamas completaram a sexta troca de reféns e prisioneiros palestinos no sábado com pouco mais de duas semanas em seus frágeis Laço A fase inicial do cessar -fogo e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, desembarcaram em Israel para iniciar um passeio de medição.

Os israelenses expressaram alívio como os três reféns: Horn de Argentinia-Israelí, 46; Sagui Dekel Chen, 36; E Alexander Russian-Israeli Sofanov, 29, parecia em melhores condições do que o Os demacrades Liberado há uma semana.

O ataque de 7 de outubro de 2023, liderado pelo Hamas, liderado pelo Hamas, foi informado da morte de seu pai no ataque de 7 de outubro de 2023, que causou a guerra de 16 meses. Chen conheceu sua filha mais nova pela primeira vez. O irmão de Horn eita, permanece em cativeiro.

Militantes armados fizeram com que os homens pálidos e gastos conversassem com uma multidão antes de entregá -los à Cruz Vermelha na cidade de Khan Younis, sul de Khan. Os 369 prisioneiros palestinos foram libertados mais tarde.

PARA Disputa tensa Ele ameaçou atrapalhar o fogo, mas o Hamas disse na quinta -feira que avançar Com a troca planejada depois de dizer que os mediadores do Egito e do Catar prometeram “eliminar todos os obstáculos” para Israel para permitir mais tendas, suprimentos médicos e outros elementos essenciais em Gaza devastada.

A proposta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar os mais de 2 milhões de palestinos de Gaza e estabelecê -los em outra parte da região também sacudiu a trégua. Rubio ouvirá mais sobre isso, começando com sua reunião no domingo com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Trump publicou sábado em redes sociais de que “Israel agora terá que decidir o que eles farão com as 12:00, hoje, o prazo imposto no lançamento de todos os reféns. Os Estados Unidos apoiarão a decisão que tomam!”

Israel não impôs esse prazo. O escritório de Netanyahu disse que convocaria o gabinete o mais rápido possível para decidir sobre os próximos passos.

Na Cisjordânia ocupada, os prisioneiros libertados foram recebidos por uma multidão que ele aplaudiu. Alguns pareciam emaciados, e o serviço de emergência da média vermelha da Palestina disse que quatro foram levados para receber tratamento. Os ônibus transportaram outros 333 para Gaza.

O alto incêndio entrou em vigor em 19 de janeiro. Antes de sábado, 21 reféns E mais de 730 Prisioneiros palestinos foi libertado durante o A primeira fase da trégua.

Não houve negociações substantivas sobre a segunda fase de Alto El Fuego, na qual o Hamas libertaria todos os reféns restantes em troca do fim da guerra.

Os três reféns foram sequestrados Kibutz nir oz, um golpe duro da comunidade No ataque de 7 de outubro. Horn foi levado com seu irmão, que não deve ser libertado na primeira fase de Alto El Fuego.

“Agora, podemos respirar um pouco. Nosso IAIR está em casa depois de sobreviver ao inferno em Gaza”, disse sua família. “Agora, precisamos trazer Enan de volta para que nossa família possa realmente respirar.”

A esposa de Chen, Avital Dekel Chen, se escondeu em uma sala segura com suas filhas. Ela deu à luz sua terceira filha dois meses depois. Ela disse à mídia israelense que ficou impressionada com a felicidade quando viu o marido de volta a Israel, onde conhecia sua filha mais nova, Shache.

O problema foi realizado com a avó, mãe e namorada. As mulheres foram libertadas para um breve incêndio em novembro de 2023. Sua família disse que ficou “impressionada com emoção e gratidão” no sábado.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque de 7 de outubro, 73 permanecem em Gaza, cerca da metade que se acredita estar morta. Quase todos são homens, incluindo soldados israelenses.

Um refém de 65 anos Keith SiegelEle disse na sexta -feira em uma mensagem de vídeo dirigida a Trump que seus captores o trataram pior quando a guerra se intensificou, chutando -o, cuspindo -o e sustentando -o sem água ou luz.

Os prisioneiros palestinos liberados incluíram 36 prisão perpétua por sua participação em ataques mortais contra os israelenses. Eles incluem Ahmed Barghouti, 48, um assistente de líder militante próximo e icônica figura política palestina Marwan Barghouti. Vinte -quatro deles serão exilados no exterior.

“Quando vi meu filho, minha alma voltou para mim novamente e voltou à vida”, disse Om Bashar, mãe de Hassan Aweis, condenado à prisão perpétua em 2002 por acusações voluntárias de homicídios, plantando um dispositivo explosivo e tentativa de assassinato.

Israel também prometeu divulgar mais de 1.000 detidos de Gaza, desde que não tenham participado do ataque de 7 de outubro.

O Serviço Prisional israelense libertou os palestinos em moletons estampados com uma estrela de David e a frase “nunca perdoa, nunca esqueça” em árabe. Alguns jogaram seus moletons no chão e os queimaram.

Os aliados da extrema direita de Netanyahu querem que a guerra seja retomada no início de março com o objetivo de destruir o Hamas. O grupo militante permanece em controle de território depois Um dos mais mortais e destrutivos Campanhas militares na história recente.

O Hamas pode não estar disposto a lançar mais reféns se acreditar que a guerra será retomada.

Muitos israelenses querem um acordo para levar todos os reféns restantes para casa, temendo que esse tempo acabasse. Eles pedem a Netanyahu que envie uma delegação de nível superior às conversas sobre a segunda fase de Alto El Fuego. “Qualquer outra decisão é a sabotagem que põe em risco a vida dos sequestrados”, disse Einav Zangauker, mãe do refém Matan Zangauker, comício de sábado em Tel Aviv.

Um novo desafio é a proposta de Trump de realocar os palestinos de Gaza, Bem -vindo ao governo de Israel. Foi rejeitado pelos países árabes e palestinos, que temem que não possam retornar. Grupos de direitos humanos dizem que a realocação pode ser equivalente a um crime de guerra.

Trump também propôs que, uma vez que a guerra termine, Israel transferiria o controle de Gaza para os Estados Unidos, o que o desenvolveria novamente como o “Riviera del Middle Oriente”.

No auge, a guerra deslocou 90% da população de Gaza de 2,3 milhões. No entanto, centenas de milhares retornaram para suas casas durante o fogo superior Muitos encontraram apenas escombrosRestos humanos e munição desencadeada.

A guerra matou mais de 48.000 palestinos, principalmente mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não diz quantos eram combatentes. Israel diz que matou mais de 17.000 militantes, sem fornecer evidências.