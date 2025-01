Israel e Hamas concordaram com um cessar-fogo, esta é uma nova esperança para Gaza

Gaza, AO VIVO – Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo que deverá constituir um ponto de viragem após 15 meses de conflito que devastou Gaza, onde vivem 2,3 milhões de palestinianos. Este acordo inclui três fases de implementação e foi facilitado pelo Qatar, pelo Egipto e pelos Estados Unidos.

Este acordo foi aprovado pelo grupo Hamas na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. No entanto, a reunião do gabinete israelita marcada para quinta-feira para aprovar este acordo foi adiada.

De acordo com um relatório da Al Jazeera, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, culpou o Hamas pela crise de última hora. Os conflitos políticos internos no seio do governo de coligação de Netanyahu foram também a causa do atraso nesta decisão.

 A alegria dos habitantes de Gaza quando foi anunciado um cessar-fogo israelita

Conteúdo do Acordo de Armistício

Este acordo, que terá a duração de três meses, inclui vários pontos principais:

Aumento da ajuda humanitária: Cerca de 600 camiões de ajuda humanitária serão autorizados a entrar na Faixa de Gaza todos os dias. Retirada faseada das tropas israelitas: Israel compromete-se a retirar gradualmente as suas tropas de Gaza. Troca de prisioneiros: A libertação de 33 prisioneiros israelitas será trocada por 100 prisioneiros palestinianos numa fase inicial. Reconstrução pós-guerra: Mais de 60% dos edifícios em Gaza foram danificados por ataques aéreos israelitas desde 7 de Outubro de 2023, e o acordo também inclui esforços de reconstrução supervisionados internacionalmente.

Esperanças e preocupações dos residentes de Gaza

A Al Jazeera também informou que a atmosfera em Gaza estava repleta de uma mistura de esperança e preocupação. A maioria dos civis continua temerosa de uma escalada de ataques nas próximas 72 horas.

Pelo menos 80 palestinos foram mortos desde que o cessar-fogo foi anunciado.

“Assim que houver um cessar-fogo, voltarei e beijarei a minha terra em Beit Hanoon, no norte de Gaza”, disse Mohamed, uma mulher de 66 anos que perdeu dois filhos nos bombardeamentos israelitas, segundo a Al Jazeera.

Mais de 90% da população de Gaza foi deslocada durante a guerra.

Cronograma de implementação do acordo

19 de janeiro (dia 1)

O acordo entra em vigor. O primeiro prisioneiro israelita seria libertado e as armas de ambos os lados seriam suspensas.

25 de janeiro (dia 7)

Os deslocados internos são autorizados a regressar ao norte de Gaza sem portar armas ou sujeitar-se a controlos rigorosos.

3 (16) de fevereiro

A segunda fase das negociações começou.

1º de março (dia 42)

A primeira fase terminou com a libertação de um total de 94 prisioneiros israelitas, vivos ou mortos, em troca de mais de 1.000 prisioneiros palestinianos. Israel começa a retirar as suas tropas do Corredor de Filadélfia.

9 de março (50º dia)

A retirada total das tropas israelitas do Corredor de Filadélfia deve ser concluída.

12 de abril (dia 84)

A terceira etapa começa. Se a segunda fase for bem sucedida, será implementado um plano de reconstrução de três a cinco anos.