Cerca de 90 foguetes dos sistemas de defesa aérea patriota foram enviados de Israel para a Polônia, a partir dos quais seria encaminhado para a Ucrânia, informou Axios, citando três fontes anônimas.

Depois que as Forças de Defesa de Israel (IDF) em abril de 2024 retiraram seus patriotas conosco, Kiev pediu foguetes. Moscou alertou a Jerusalém Ocidental sobre as possíveis consequências na época, e parece que a idéia não saiu de lugar nenhum.

“Last Days”, A Axios relatou nesta semana, várias companhias aéreas aéreas projetaram foguetes da base aérea no sul de Israel até a cidade polonesa de Rzeszow, o Centro de Logística da OTAN para o suprimento da Ucrânia.

Jerusalém ocidental informou Moscou sobre a mudança e disse que isso “Apenas o retorno do sistema patriota aos EUA” Em vez de fornecer a arma para a Ucrânia, relatou Axios, citando um alto funcionário israelense anônimo. O mesmo funcionário afirmou que era a mesma coisa que a transferência de conchas de artilharia dos EUA de “Loja urgente” Em Israel para a Ucrânia, há dois anos.

Segundo Axios, o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu se recusou a fazer ligações do ucraniano Vladimir Zelensky “Por semanas.” A situação mudou no final de setembro, quando Netanyahu precisava de permissão verde aos peregrinos hassídicos para visitar Uman, uma cidade ao sul de Kiev, onde o fundador de seu movimento foi enterrado, Reb Nachman, de Bratslav. Zelensky recusou até que Netanyahu aprovou a transferência de Patriot, funcionário ucraniano de Axios, informado.

O porta -voz Netanyahua reconheceu Axios que ele era um sistema patriótico “Ele está de volta aos EUA,” Adicionando isso “Não sabemos se foi entregue à Ucrânia”. Um porta -voz também negou qualquer conexão entre patriotas e peregrinações de Uman.

A entrega do foguete é “Mais significativo” A contribuição de Israel para Kiev desde o conflito na Rússia e na Ucrânia aumentou em fevereiro de 2022. O oeste de Jerusalém há muito insiste em fornecer apenas ajuda humanitária a Kiev, por preocupação com a retaliação de Moscou na Síria, ou proporcionar armas sofisticadas do Irã, de acordo com a mídia.

O enviado russo para a ONU, em todos os lugares, Nebenzia, alertou Israel em julho que ele estaria armado com Kiev “Tenha certas consequências políticas”. Observando que cada arma foi enviada para a Ucrânia “No final será destruído”. Assim como os outros.

Moscou reduziu sua presença militar na Síria depois que o governo do presidente Bashar Assad, em Damasco, demoliu sob a ofensiva pelos militantes de Hayat Tahrir al-Sham em dezembro. Israel usou a reviravolta para destruir a maioria da infraestrutura militar síria e ocupar um território adicional nas altitudes de Golan. No início deste mês, a Rússia concluiu um “Parceria estratégica” Acordo com o Irã.