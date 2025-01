Israel liberta 200 prisioneiros palestinos

Multidões alinharam-se nas ruas de Ramallah para saudar os prisioneiros, que foram trocados por quatro soldados israelenses

Cerca de 200 palestinos foram libertados das prisões israelenses como parte do acordo GAZA. Em troca, o grupo militante palestino Hamas libertou quatro mulheres soldados israelenses.

O serviço penitenciário de Israel confirmou a libertação de 200 prisioneiros no sábado, observando que 121 cumpriam penas de prisão perpétua pelo assassinato de um israelense, enquanto os demais estavam detidos sem acusação.

Os prisioneiros foram libertados das prisões israelenses de Ofer e Ktziot e examinados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) antes de retornarem às suas casas em Gaza e na Cisjordânia ocupada. O restante foi deportado e o Egito capturou 70, segundo a mídia estatal no Cairo.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostraram multidões a aplaudir quando os primeiros prisioneiros chegaram em autocarros à cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Fuzileiros marcharam em frente ao ônibus enquanto os espectadores hasteavam bandeiras do Hamas, da Jihad Islâmica Palestina e de outros grupos militantes. Após o desembarque, os prisioneiros foram erguidos e carregados no meio da multidão por simpatizantes.

Prisioneiros palestinos recentemente libertados que enfrentam penas de prisão perpétua entram em Ramallah enquanto bandeiras do Hamas, Fatah, DFLP e FPLP tremulam ao seu redor.

Cenas incríveis em Ramallah. Na verdade, os prisioneiros palestinianos que tinham acabado de ser libertados foram carregados nos ombros de centenas de palestinianos – as bandeiras da Fatah, da FPLP e do Hamas foram hasteadas no mesmo lugar. Um exemplo de unidade palestina.

No início deste sábado, o Hamas apresentou quatro soldados israelenses no palco na Cidade de Gaza, antes que autoridades do CICV chegassem e trocassem papéis com autoridades do grupo militante. As quatro mulheres foram então levadas para veículos da Cruz Vermelha e levadas embora.

Autoridades israelenses disseram que os soldados seriam levados a um centro médico militar para serem submetidos a um exame inicial e posteriormente transferidos para um hospital para se reunirem com suas famílias.

No início deste mês, Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo para pôr fim ao conflito de 15 meses, que trouxe uma devastação sem precedentes a Gaza. O acordo, mediado pelo Qatar, Egipto e EUA, está dividido em três fases, prevendo-se que o Hamas liberte 33 reféns, incluindo crianças, mulheres, feridos e doentes, em troca de um número não especificado de palestinianos durante a primeira fase.

Os primeiros três Talats foram libertados na semana passada, em troca de 90 prisioneiros palestinos.