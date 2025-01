Israel liberta 90 prisioneiros palestinos à medida que o cessar-fogo se fortalece

Os primeiros três reféns foram libertados de Gaza e os primeiros prisioneiros palestinianos foram libertados da custódia israelita, à medida que o frágil cessar-fogo entre Israel e o Hamas se concretizava após 15 meses de guerra, com emoções contraditórias e passos mais difíceis pela frente nas próximas seis semanas.

Os palestinianos de Gaza começaram a regressar a casa e os primeiros camiões transportando uma onda de ajuda humanitária começaram a entrar no território devastado.

O cessar-fogo que começou na manhã de domingo aumenta as esperanças de pôr fim ao conflito devastador e de devolver os quase 100 reféns restantes raptados no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Mas permanecem grandes questões sobre se os combates serão retomados após a primeira fase de seis semanas.

Primeiro foi a libertação de Emily Damari, 28; Romi Gonen, 24, e Doron Steinbrecher, 31, em uma tensa entrega à Cruz Vermelha em uma rua da Cidade de Gaza. As imagens os mostravam cercados por uma multidão de milhares de pessoas, acompanhados por homens armados e mascarados, usando bandanas verdes do Hamas.

As mulheres foram levadas perante as forças israelitas e depois para Israel, onde abraçaram ferozmente os seus familiares e choraram. Damari foi mostrada levantando a mão enfaixada em triunfo. Os militares disseram que ele perdeu dois dedos no ataque de 7 de outubro.

Em Tel Aviv, milhares de pessoas que se reuniram para assistir às notícias em telas gigantes explodiram em aplausos. Durante meses, muitos reuniram-se semanalmente na praça para exigir um acordo de cessar-fogo.

“Uma nação inteira abraça você”, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Mais de sete horas depois, os primeiros prisioneiros palestinos foram libertados. Eles foram detidos pelo que Israel chamou de crimes relacionados à sua segurança, desde lançamento de pedras até acusações mais graves, como tentativa de homicídio.

O exército israelita, que ocupa a Cisjordânia, alertou os palestinianos contra a celebração pública (a libertação ocorreu depois da 1h00), mas multidões lotaram os autocarros depois de saírem da prisão e algumas pessoas subiram aos telhados ou agitaram bandeiras, incluindo essas. do Hamas.

Houve fogos de artifício, assobios e gritos de “Deus é grande”. Os libertados eram carregados nos ombros de outras pessoas ou abraçados.

O detido mais proeminente libertado foi Khalida Jarrar, 62 anos, membro de uma facção secular de esquerda que esteve envolvida em ataques a Israel na década de 1970, mas que posteriormente reduziu as suas actividades militantes. Desde a sua detenção no final de 2023, ela foi mantida sob ordens de detenção administrativa indefinidamente renováveis, que foram criticadas por grupos de direitos humanos.

A próxima libertação de reféns e prisioneiros está marcada para sábado, e 33 reféns e quase 2.000 prisioneiros e detidos palestinos serão libertados durante a primeira fase de 42 dias do cessar-fogo. Em pouco mais de duas semanas, começarão as negociações sobre a segunda fase, muito mais desafiadora.

Prisioneiros palestinos libertados reagem de dentro de um ônibus que chegou com eles após sua libertação de uma prisão israelense como parte de uma troca de reféns e acordo de cessar-fogo em Gaza entre o Hamas e Israel, em Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel, em janeiro. 20, 2025. | Crédito da foto: Reuters

Este é apenas o segundo cessar-fogo na guerra, mais longo e com mais consequências do que uma pausa de uma semana em Novembro de 2023, e com potencial para pôr fim aos combates para sempre.

Mas Netanyahu, que esteve sob pressão tanto da administração Biden como do presidente eleito, Donald Trump, para chegar a um acordo antes da tomada de posse dos EUA na segunda-feira, disse que tem o apoio de Trump para continuar a lutar, se necessário.

Entretanto, o ministro linha-dura da segurança nacional de Israel disse que a sua facção Poder Judaico se demitiu do governo em protesto contra o cessar-fogo, reflectindo atritos políticos que alguns israelitas dizem ter atrasado um acordo. A saída de Itamar Ben-Gvir enfraquece a coligação de Netanyahu, mas não afectará a trégua.

Em toda Gaza houve alívio e dor. Os combates mataram dezenas de milhares de pessoas, destruíram grandes áreas e deslocaram a maior parte da população.

“Este cessar-fogo foi uma alegria misturada com dor, porque o meu filho foi martirizado nesta guerra”, disse Rami Nofal, um homem deslocado da Cidade de Gaza.

Militantes mascarados apareceram em algumas celebrações, onde multidões entoavam slogans em seu apoio, segundo repórteres da Associated Press em Gaza. A polícia liderada pelo Hamas começou a atuar em público depois de permanecer bastante discreta devido aos ataques aéreos israelenses.

Algumas famílias voltaram para casa a pé, carregando seus pertences em carroças puxadas por burros.

Na cidade de Rafah, no sul, os moradores voltaram e encontraram uma destruição massiva. Alguns encontraram restos humanos entre os escombros, incluindo crânios.

“É como o que você vê em um filme de terror de Hollywood”, disse o morador Mohamed Abu Taha enquanto examinava as ruínas da casa de sua família.

As forças israelitas já estavam a retirar-se de algumas áreas. Os moradores de Beit Lahiya e Jabaliya, no norte de Gaza, disseram à AP que não viram tropas israelenses lá.

Um morador disse ter visto corpos nas ruas que pareciam estar ali há semanas.

Em Israel, as pessoas permaneceram divididas em relação ao acordo.

Asher Pizem, 35 anos, da cidade de Sderot, disse que o acordo simplesmente adiou o próximo confronto com o Hamas. Ele também criticou Israel por permitir a entrada de ajuda em Gaza, dizendo que isso contribuiria para o ressurgimento do grupo militante.

“Eles não terão pressa e atacarão novamente”, disse ele enquanto olhava para as ruínas fumegantes de Gaza a partir de uma pequena colina no sul de Israel, com outros israelenses reunidos lá.

Quando perguntaram ao presidente Joe Biden, no domingo, se ele estava preocupado com o reagrupamento do Hamas, ele disse que não.

O custo da guerra foi imenso e novos detalhes surgirão agora. O chefe do município de Rafah, em Gaza, Ahmed al-Sufi, disse que grande parte da infra-estrutura, incluindo água, electricidade e redes rodoviárias, foi destruída, juntamente com milhares de casas.

Deveria haver um aumento na ajuda humanitária, com centenas de camiões a entrar diariamente em Gaza, muito mais do que Israel permitia anteriormente. A agência humanitária da ONU disse que mais de 630 caminhões de ajuda entraram no domingo, com pelo menos 300 indo para o norte de Gaza, o mais atingido.

“Este é um momento de tremenda esperança”, disse o chefe humanitário Tom Fletcher.

Mais de 46 mil palestinos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que afirma que mulheres e crianças são responsáveis ​​por mais de metade das mortes, mas não faz distinção entre civis e combatentes.

O ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel que desencadeou a guerra matou mais de 1.200 pessoas, a maioria civis, e os militantes sequestraram cerca de mais 250. Mais de 100 reféns foram libertados durante o cessar-fogo de uma semana em novembro de 2023.

Cerca de 90% da população de Gaza foi deslocada. A reconstrução, se o cessar-fogo atingir a sua fase final, levará pelo menos vários anos. Grandes questões sobre o futuro de Gaza, políticas ou outras, continuam por resolver.