Israel liberta 90 prisioneiros palestinos; Moradores que responderam são baleados com gás lacrimogêneo e granadas de luz

Ramalá, AO VIVO – Israel, na madrugada de segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, libertou 90 palestinos detidos na prisão militar de Ofer, na Cisjordânia ocupada.

Leia também: A equipe de Donald Trump quer que os refugiados de Gaza sejam reassentados na Indonésia, o Ministério das Relações Exteriores responde com firmeza

A libertação fez parte de um acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros entre Israel e o grupo de resistência palestino Hamas.

Os palestinos reuniram-se em Beitunia, uma pequena cidade perto de Ramallah, na Cisjordânia, para acolher os prisioneiros.

Leia também: Donald Trump quer realocar residentes de Gaza para RI, esta é a resposta do Ministério das Relações Exteriores

 O exército israelense ocupa a Cisjordânia, Palestina

No entanto, os soldados israelitas continuaram a disparar gás lacrimogéneo e bombas atordoantes contra multidões que acendiam fogueiras para se aquecerem no tempo frio.

Leia também: Secretário-Geral da ONU: O cessar-fogo em Gaza deve remover as barreiras de segurança política à ajuda

À 1h da manhã, muitos jipes e escavadeiras militares israelenses foram posicionados em Beitunia para dispersar a multidão.

Pouco depois, o autocarro que transportava prisioneiros palestinianos acompanhados pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) deixou a prisão militar de Ofer.

O ônibus seguia em direção à Praça Manara, em Ramallah, onde os prisioneiros seriam entregues.

 VIVA Militar: perseguição de civis palestinos por soldados israelenses

A libertação foi adiada porque um prisioneiro desapareceu quando o Gabinete de Imprensa dos Prisioneiros Palestinianos verificou a lista de nomes dos prisioneiros que Israel libertaria.

A equipa técnica terá de comunicar com mediadores e com a Cruz Vermelha para pressionar Israel a cumprir a lista de prisioneiros acordada.

Logo depois, o problema foi resolvido e a libertação dos presos continuou. A mídia israelense, Canal 12, informou que os prisioneiros haviam deixado o local.

Dos 90 prisioneiros palestinianos libertados, 69 mulheres, oito crianças menores e 12 homens foram condenados por crimes menores.

A mídia israelense também informou que 78 dos prisioneiros libertados eram da Cisjordânia ocupada, enquanto 12 eram de Jerusalém Oriental ocupada.

Os palestinos reúnem-se em Beitunia e na colina com vista para a prisão militar de Ofer. Esperaram pelo comboio que trouxe os prisioneiros libertados.

Usando drones, os soldados israelenses dispararam gás lacrimogêneo contra os palestinos que esperavam perto da prisão.

O porta-voz militar israelense, Avichay Adraee, alertou os palestinos para não participarem de desfiles ou celebrações durante e após o processo de libertação dos prisioneiros.

Ele ameaçou agir se seus avisos não fossem atendidos.

Nos termos de um acordo entre Israel e o Hamas, 90 prisioneiros palestinianos seriam libertados em troca da libertação de três reféns israelitas que tinham sido libertados no dia anterior.

As forças armadas do Hamas, as Brigadas Al Qassam, entregaram os três reféns à Cruz Vermelha na noite de domingo. (formiga)