Israel: “Os irmãos Bibas foram mortos por mãos em Gaza”

KFIR e Ariel Bibas, sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, quando tinham nove meses de idade e quase três anos de casa em Kibutz nir Oz “, eles foram brutalmente assassinados nos terroristas de sangue frio, sem as mãos. Eles estão atirando após a morte, foram realizadas ações terríveis que cobriam as atrocidades cometidas: os corpos foram aleijados para que as IDF pudessem ser reconhecidas, elas os mataram no bombardeio ”.

Com essas palavras, porta -voz do exército Daniel Hagari, Israel descreveu o horror que emergiu da dissecção realizada no Instituto de Medicina Jurídica Abu Kabir e a inteligência do exército. E a reconstrução de terroristas em Gaza será rejeitada. Os resultados do exame autopafópico “Os Aliados foram enviados para ver através de seus olhos e o mundo sabe como o Hamas se comporta”, disse Hagari.

A IDF também atacou os jihadistas das cursões da incapacidade de devolver o corpo de Shiri, a mãe de ambos os filhos, e o chamou de “uma violação óbvia do acordo rápido e da libertação dos reféns entre Hamas e Israel”. Em vez do corpo dos Shiri Bibas, os restos de uma mulher anônima de Gaza foram encontrados no caixão preto, enviado pelo Hamas cujo DNA não corresponde a nenhum sequestrado. Israel pediu agora um retorno imediato do corpo: “Não prossiga o mais rápido possível, há uma séria violação de parada”.

Na noite da brigada de Al Qassam, a Al Jazeera informou que eles haviam fornecido os remanescentes de uma mulher à Cruz Vermelha, que foi imediatamente confiada ao Instituto Israel de Medicina Jurídica para reconhecimento.

O funcionário do Hamas, Ismail al-Thawabteh, explicou o erro dizendo que o corpo de Shiri Bibas “foi quebrado com outros corpos após um ataque israelense”. Agora, o grupo terrorista pede o retorno do corpo de mulheres Gazawi enviadas para Israel em um caixão com uma foto de Shiri.

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com a Fox Radio News e comentou uma entrega de caixão: “Foi uma cena terrível e bárbaro. É difícil acreditar que isso está acontecendo na era moderna ”, disse ele, sugeriu que Netanyahu quer continuar a guerra e quem o apoiará:” Bibi não tem dilema para restaurar o conflito “.

Enquanto isso, parece que o governo de Jerusalém não pretendia cumprir o acordo, pelo menos no momento, enquanto os últimos seis reféns vivos 33 voltarão para casa junto com outros quatro corpos dos sequestrados. Netanyahu, no entanto, queria enviar uma mensagem clara ao Hamas na primeira declaração depois de identificar os irmãos Bibas.

“Hoje o céu está tremendo. É um dia trágico. A natureza do Hamas arrancou -os dos braços de sua mãe, lutou como uma leoa para protegê -los. Imagine o horror deles. Imagine confusão. Filhos, pelo amor por Deus.

“Como primeiro -ministro Israel, juro que não terei paz até que as selvagens que executaram nosso refém não serão entregues pelo tribunal. Ele prometeu com raiva.

Enquanto isso, a família Bibas, que recebeu uma confirmação catastrófica da morte de crianças após 503 dias de ansiedade, publicou um relatório no Facebook de que “ela não quer vingança, mas apenas retorna com Shiri”. “O primeiro -ministro Netanyahu, neste momento doloroso, não recebemos palavras suas”, acrescentou a tia a menor.

O padre Yarden, também sequestrado em 7 de outubro, mas separadamente do resto da família e libertado há duas semanas, Hagari foi informado diretamente: eles mataram seus filhos ”, disse o porta -voz da IDF.

Que também respondeu às explosões de três ônibus e 5 -Kenil o equipamento preparado para explodir na noite de quinta -feira, perto de Tel Aviv, e afirma que aqueles que organizaram vários ataques serão capturados. Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz estavam pessoalmente no campo de refugiados de Tulkarem na sexta -feira, onde Shin Bet acredita que os terroristas começaram. Ambos anunciaram que “a Fortaleza de Terrorismo na Cisjordânia da Jordânia seria removida. E o Exército iniciará outras operações após ataques malsucedidos a ônibus ”.

