Israel poderia atingir as instalações nucleares do Irã 2025. – Mídia

Em suas previsões recentes, o Serviço de Inteligência dos EUA supostamente previu que esse ataque poderia ocorrer nos primeiros seis meses do ano

Israel está nos próximos meses que atacam as usinas nucleares iranianas, informou o Wall Street Journal e o Washington Post, citando autoridades americanas anônimas.

Na quarta -feira, o WSJ relatou que as agências de inteligência dos EUA descreveram um relatório sobre o Ano Novo e mais algumas semanas depois, sugerindo que a liderança israelense era “Dados ataques significativos nos lugares nucleares do Irã” 2025.

Wapo afirmou na quinta -feira que a Administração de Inteligência de Chefes Comuns de Equipe e Agência de Inteligência de Inteligência concluiu que as cidades nucleares iranianas de Fordw e Nathanz poderiam ser alvo “Nos primeiros seis meses de 2025”. Os jornais citaram fontes sugerindo que Israel acredita que a defesa aérea da República Islâmica degradou o ataque no final de outubro e que Teerã é mais vulnerável devido a problemas econômicos relacionados à sanção.

Segundo os jornais, as agências de inteligência dos EUA prevêem que Israel poderia lançar mísseis balísticos fora do espaço aéreo iraniano ou soltar bombas liberando um bunker de aviões de guerra que voam sobre os objetivos. O artigo afirmou que qualquer cenário provavelmente exigirá suporte nos EUA “Na forma de carregamento aéreo, bem como inteligência, vigilância e reconhecimento”.









WSJ citou suas fontes, como sugeriu que o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu considera o presidente dos EUA, Donald Trump, uma ação militar mais suscetível contra Teerã do que seu antecessor, Joe Biden.

O Irã recentemente deu a entender que estava pronto para se envolver no diálogo com os EUA e seu Ministério das Relações Exteriores esclareceu na semana passada. “Se o principal obstáculo aos EUA é um Irã que segue armas nucleares, ele pode ser resolvido”.

No início desta semana, o presidente Trump disse à Fox NewsA sim “Todo mundo pensa que Israel, com nossa ajuda ou nossa aprovação, entrará e bombardeá -os com o inferno”. acrescentando que ele “Prefiro não acontecer.” No mês passado, ele expressou esperança de que o Irã concordaria “Faça um acordo” Quanto ao seu programa nuclear.

Em 2015, a República Islâmica assinou um plano de ação abrangente conjunto (JCPOA) com as forças mundiais, concordando em limitar seu programa nuclear em troca de alívio das sanções, apenas para retirar Trump do Acordo dos EUA de 2018 durante seu primeiro mandato.