Israel pronto para discutir um “cessar -fogo” estendido a Gaza

Israel enviará a delegação ao Catar “no final da semana” para discutir o incêndio “grande”, conforme exigido pela segunda fase do acordo com o Hamas. Isso foi comunicado pelo escritório do primeiro -ministro israelense. Esta etapa segue entrevistas em Washington entre o primeiro -ministro israelense e as altas autoridades americanas. Posteriormente, Benjamin Netanyahu “se reúne um gabinete de segurança para discutir as posições de Israel”, lê um comunicado à imprensa.

