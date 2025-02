Israel quer que as nações européias levem a Palestina deslocada

O ministro da Defesa, Israel Katz

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, enviou as forças de defesa israelenses (IDF) para preparar um plano para incentivar os palestinos a emigrar de Gaza, de acordo com um lugar que ele fez na quinta -feira no X.

O ministro também sugeriu que os refugiados assumissem os países europeus que se opunham à ação militar do oeste de Jerusalém no enclave. Katz disse que descobriria que “hipocrisia” Se essas nações se recusaram a aceitar a Gazana.

Seguido pelas observações do presidente dos EUA, Donald Trump, na terça -feira para nós “Faça o download da barra de gaze” e baixar a reforma. Ele acrescentou que os palestinos que moram lá devem ir para lá e devem ser fornecidos “Os países vizinhos de grande riqueza”.

Katz elogiou Trump "Iniciativa ousada" Mova a Palestina de Gaza.













Entre os possíveis destinos que ele mencionou na Espanha, na Irlanda e na Noruega, alegando que tinham “Israel falsamente carregado” Sobre a guerra contra o grupo militante Hamas com sede em Gaza e, portanto, são “Legalmente obrigado a permitir que os Gazans entrem em seu território”.

Comentando as observações de Katz, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, rejeitou a proposta de que a Espanha deveria ser aceita por pessoas deslocadas de Gaza.

“A Espanha torna as decisões soberanas e independentes. Nenhum terceiro deve nos dizer o que fazer “, disse Albares ao serviço de televisão da RNE.

O ministro enfatizou isso “Gesse” Lann é Gaza E isso “Gaza deve fazer parte do futuro estado palestino”. Ele acrescentou que o debate sobre se os palestinos devem deixar Gaza “Fechado,” e Espanha “Introduz nossa ajuda humanitária o máximo possível para ajudar as pessoas”.

A Irlanda, que reconheceu oficialmente a Palestina no ano passado como um estado, também rejeitou os comentários de Katz sobre o recebimento de refugiados de guerra.

Em uma declaração de e -aproutadores, o departamento externo irlandês enfatizou isso “O objetivo deve ser um grande aumento na assistência de gaze, o retorno dos serviços básicos e uma estrutura clara sob a qual são deslocados podem ser devolvidos”, “” Adicionando isso “Todos os comentários contra o oposto são impotentes e uma fonte de distração”.