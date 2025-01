Israel receberá uma lista de reféns que serão libertados amanhã, mas isso seria uma violação do acordo

O gabinete do primeiro-ministro Netanyahu afirma que “a lista de reféns a serem libertados foi recebida pelo mediador, mas que a resposta oficial de Israel será fornecida posteriormente”.

O Hamas anunciou os nomes dos reféns a serem libertados amanhã, que disse serem quatro soldados, depois que seu escritório de coordenação para os prisioneiros do Hamas disse que a “facção de resistência palestina” entregaria a lista hoje e em troca Israel fornecerá a lista de palestinos prisioneiros sejam libertados.

O HAMAS confirmou indirectamente que não foi a única organização terrorista na Faixa de Gaza a fornecer os nomes dos raptados que deverão ser libertados amanhã.

De acordo com fontes israelenses da mídia mencionada, a lista de reféns que o Hamas deveria divulgar o acordo de cessar-fogo amanhã. De acordo com o acordo, as mulheres civis devem ser libertadas primeiro, seguidas pelos soldados. Enquanto o Hamas forneceu os nomes de 4 dos 5 soldados que ainda estão em Gaza. Portanto, se os nomes forem confirmados, significa que os civis de Yehud Civil, prisioneiro da facção Jihad Islâmica e Shiri Bibas, mãe das duas crianças que ainda estão em Gaza, não serão libertados amanhã.

A BBC, por sua vez, informa que a lista partilhada pelo Hamas com Israel inclui quatro soldados: Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, todos na casa dos vinte anos. Segundo uma emissora britânica, eles serão libertados em troca de 180 prisioneiros palestinos detidos em Israel. Os quatro foram sequestrados em 7 de outubro de 2023 pelos militares que invadiram Nahal Oz, na fronteira com Gaza.

O seu grupo de análogos, desarmados, informou ao alto nível das FDI que havia muitos movimentos suspeitos na faixa, o que fez o Hamas compreender que o Hamas estava a preparar uma acção. O relacionamento deles não foi levado a sério pelos líderes militares. Os observadores retiraram cinco da base, pelo que Agam Berger ainda permanece em Gaza.

Neste contexto, estão em curso consultas em Israel sobre a lista apresentada pelo Hamas. A mídia irá noticiar isso. Se, como anunciou a organização terrorista, forem quatro soldados, excluindo as duas mulheres civis do grupo 4, que devem ser libertados no sábado, terá de ser alterada a lista de prisioneiros palestinianos, que será divulgada na bolsa.

Para cada mulher soldado, o acordo estipula que Israel liberte 50 prisioneiros palestinianos, 30 dos quais eram “terroristas com sangue nas mãos”: condenados à prisão perpétua por ataques que mataram civis israelitas.

Depois que o primeiro-ministro do Catar entregou a lista ao chefe do Mossad, David Barne, Israel deve agora decidir se aceita a lista. Entretanto, ele também mantém conversações com mediadores e é possível que entre as opções que Jerusalém esteja a considerar, você esteja se referindo ao retorno dos deslocados dos palestinos no norte da faixa.

Entretanto, famílias de reféns do Hamas estão a bloquear a principal auto-estrada de Tel Aviv, Ayalon, pedindo a Netanyahu que não ceda à pressão do ministro Betzalel Smotrich e do parlamentar italiano Ben-Gvir, que apela ao recomeço da guerra.

As famílias pedem a Netanyahu que “comprometa Israel a completar o acordo para a libertação de todos”. Parentes dos reféns acrescentaram: “O retorno à guerra condenará aqueles que estão por trás das mortes. Nós determinamos a nossa luta e não deixaremos os extremistas que estão fora de contato com o povo e trabalham contra os túneis dos interesses israelenses”.

