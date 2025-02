Israel se prepara para receber reféns mais jovens de Gaza

Israel preparado na quinta -feira para o retorno dos corpos de Baby Kfir Bibas e seu irmão de quatro anos, Ariel, os dois cativos mais jovens tomados pelo Hamas em seu ataque em 7 de outubro de 2023 e entre os símbolos mais poderosos do trauma que infligiram Que dia.

Os grupos militantes palestinos disseram que os corpos dos dois filhos e de sua mãe Shiri Bibas, juntamente com o de uma sala refém, Oded Lifschitz, seriam entregues na quinta -feira sob o acordo de Alto El Fuego de Gaza no mês passado com o apoio do Os Estados Unidos e os Estados Unidos e a mediação do Catar e do Egito.

O primeiro -ministro Benjamin Netanyahu disse em uma breve declaração em vídeo que a quinta -feira seria “um dia muito difícil para o estado de Israel. Um dia irritante, um dia de dor”.

Kfir Bibas tinha nove meses quando a família Bibas, incluindo seu pai Yarden, foi sequestrada em Kibutz Nir Oz, um em uma série de comunidades perto de Gaza, que foi invadida por atacantes liderados pelo Hamas de Gaza em 7 de outubro.

O Hamas disse em novembro de 2023 que as crianças e sua mãe foram mortas em um ataque aéreo israelense, mas as mortes nunca foram confirmadas pelas autoridades israelenses e, mesmo no último minuto, alguns se recusaram a aceitar que estavam mortos.

“Shiri e as crianças se tornaram um símbolo”, disse Yiftach Cohen, morador de Nir Oz, que perdeu cerca de um quarto de seus habitantes, morto ou sequestrado, durante o ataque de 7 de outubro. “Eu ainda espero que você esteja vivo.”

Yarden Bibas foi devolvido em uma troca anterior de prisioneiros este mês. Mas a família disse nesta semana que a “viagem não acabou” até receber a confirmação final do que aconteceu com as crianças e sua mãe.

A entrega será o primeiro retorno dos corpos durante o contrato atual e Israel não deve confirmar suas identidades até que os controles completos do DNA tenham sido concluídos.

Apesar das acusações de ambos os lados dos estupros de Alto El Fuego, o frágil acordo que entrou em vigor em 19 de janeiro permaneceu desde o primeiro em uma série de trocas de reféns em Gaza por prisioneiros palestinos e detidos nas mãos de Israel.

O primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enfrentou críticas de seus aliados da Coalizão de extrema direita por aceitar o acordo, que alguns em Israel sentem que recompensam o Hamas e deixa o grupo militante em Gaza.

Mas pesquisas sucessivas mostraram amplo apoio entre o público para o Alto El Fuego, e milhares de israelenses levaram às ruas para exigir que o governo siga o acordo até que todos os reféns restantes sejam devolvidos.

Israel lançou sua guerra na faixa de Gaza após o ataque liderado pelo Hamas, que matou cerca de 1.200 pessoas, segundo os muitos israelenses, com 251 sequestrados. A campanha militar israelense matou cerca de 48.000 pessoas, dizem as autoridades de saúde palestinas, e deixou Gaza densamente povoada em grande parte em ruínas.

Reféns vivos

A entrega de corpos na quinta -feira será seguida pelo retorno de seis reféns vivos no sábado, em troca de centenas de mais palestinos, que devem ser mulheres e menores presos pelas forças israelenses em Gaza durante a guerra.

De acordo com o alto contrato de incêndio, o Hamas concordou em libertar 33 reféns em troca de quase 2.000 prisioneiros e detidos palestinos na primeira fase de um acordo destinado a abrir o caminho para o fim da guerra em Gaza.

Até agora, 19 reféns israelenses foram publicados, bem como cinco tailandeses que foram devolvidos em uma entrega imutável.

Espera -se que as negociações para uma segunda fase abranjam o retorno de cerca de 60 reféns, menos da metade das quais acredita -se estar vivo, e espera -se que uma retirada completa das tropas israelenses da faixa de Gaza permita o fim da guerra, iniciar nos próximos dias.

No entanto, as perspectivas para um acordo permanecem incertas, com ambas as partes muito separadas em questões que incluem a futura governança de Gaza, que Israel disse que não pode ser administrado pelo Hamas ou pela autoridade palestina apoiada pelo Ocidente.

O problema também foi nublado pelo chamado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os palestinos estejam reinstindo o enclave se desenvolve como uma propriedade em frente à água sob o controle dos Estados Unidos. (James Mackenzie Report; Mark Heinrich Edition)