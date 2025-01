ISRO envia módulo de tripulação para primeira missão não tripulada em Gaganyaan

O modelo do módulo de tripulação Gaganyaan, espaçonave que transportará uma tripulação de três astronautas para a órbita e de volta à Terra, exposto no estande da HAL. Arquivo | Crédito da foto: O Hindu

O Centro de Sistemas de Propulsão Líquida da ISRO despachou o Módulo de Tripulação para a primeira missão não tripulada Gaganyaan (G1) após concluir com sucesso a integração do sistema de propulsão líquida, disse a agência espacial na quarta-feira (22 de janeiro de 2025).

Gaganyaan será a primeira tentativa da ISRO de adquirir capacidades de voo espacial humano. Antes de enviar a tripulação, a ISRO planeja enviar uma missão não tripulada ao espaço no âmbito do seu projeto Gaganyaan.

“Em 21 de janeiro de 2025, o Centro de Sistemas de Propulsão Líquida (LPSC) da ISRO colocou em campo o Módulo de Tripulação para a primeira missão não tripulada Gaganyaan (G1), após concluir com sucesso a integração do sistema de propulsão líquida, disse a ISRO em um comunicado.”

LPSC, Bengaluru, enviou o módulo para o Centro Espacial Satish Dhawan, Sriharikota, disseram autoridades.

De acordo com a agência espacial, o sistema de propulsão do módulo da tripulação (CMPS) é um sistema de controle de reação (RCS) baseado em bipropelente e é projetado para controle preciso de três eixos, ou seja, inclinação, guinada e rotação, do módulo da tripulação.

O controle começará após a separação do módulo de serviço durante a fase de descida e reentrada até a implantação do sistema de desaceleração baseado em pára-quedas.

“Este sistema emprega propulsores 12.100 N, um sistema de pressurização com cilindros de gás de alta pressão e o sistema de alimentação de propelente junto com componentes de controle de fluido associados”, disse a ISRO.

Os propulsores de 100 N são motores de foguete usados ​​em espaçonaves para propulsão, disseram funcionários da ISRO.

O Sistema de Montagem de Módulo de Tripulação (CMUS) projetado pelo Centro Espacial Vikram Sarabhai (VSSC) também foi integrado ao módulo do LPSC, disse a agência.

Ele disse ainda que o Módulo de Tripulação também passará por novas operações de integração, incluindo montagem de pacote de aviônicos, fiação elétrica e verificações no Centro Espacial Vikram Sarabhai (VSSC) antes de ser enviado ao Centro de Satélites UR Rao, Bengaluru, para a fase final de integração. do Módulo Orbital. .