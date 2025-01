Isso acontece quando Suzuki Jimny atingiu a Toyota Alphard Gegara Level Innova

VIVA – Os acidentes de Rayados geralmente ocorrem na estrada, um dos problemas é causado por um carro na frente de uma frenagem repentina, ou espancado por um carro nas costas.

Portanto, manter a distância quando dirigir se torna importante para evitar colisões consecutivas, tanto na estrada em uma cidade que tende a rastejar ou na estrada de pedágio em alta velocidade.

Os acidentes virais que foram virais nas redes sociais ocorreram recentemente em Jalan Elang, Pondok Aren, South Tagerang, terça -feira, 26 de janeiro de 2025 por volta das 15:00 a oeste da Indonésia, conforme relatado pelo Instagram @ Account Infobintaro.id.

Através do vídeo enviado na conta, o Black Kijang Innova Reborn foi esmagado no para -choque dianteiro e as luzes certas depois de colidir contra a parte de trás das portas Suzuki Jimny 3.

Supostamente porque ele recebeu um forte empurrão quando suas costas foram atingidas por Innova, Jimny colidiu com o Toyota Alphard da terceira geração contra ele, então Alphard colidiu com o Grand Max do Daihatsu.

“De acordo com as informações, a causa do acidente se deveu supostamente ao motorista do tambor do motorista até que houve uma colisão”, escreveu o status de sua posição, citado na terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

Na breve narrativa de vídeo, está escrito: “Como isso está substituindo a perda”? É natural que a questão surja porque envolve Alphard e Jimny 3-Puertas que são mais caros que o Innova Reborn.

Enquanto isso, se você observar os danos causados ​​pelo acidente sucessivo, é claro, o Innova Reborn é bastante severo depois de colidir contra a parte de trás de Jimny, mas não é claramente visível relacionado à condição do para -choque e ao tronco traseiro de Jimny.

Mas, vendo de frente, o tronco traseiro do alfard parece um pouco dental no lado esquerdo e, novamente, a frente, o para -choque Griil e as lendárias luzes dos carros Suzuki não estão danificados porque sua posição é muito apertada.

Da mesma forma, com o status de Grand Max que foi espancado por Alphard por trás, a condição não era visível no programa.

Como se sabe, o preço Jimny usado de 3 portas estava acima de 5 bilhões de RP ou mais caro do que a gravadora oficial sob novas condições de RP380-390 milhões. Porque o carro que foi trazido em sua totalidade do Japão foi muitos entusiastas, mas o sangramento foi por anos.

A Suzuki só confiava em uma fábrica na terra de Sakura como o Jimny Production Center for the Global Market. Portanto, não apenas a Indonésia deve experimentar filas longas para obter unidades, mas outros países também são semelhantes.