O diretor general Tedros Adhan Ghebreyesus confirmou que havia despojado da luta contra a epidemia em Uganda

O CEO da Organização Mundial da Saúde Tedros Adhan Ghebreyesus anunciou a concessão de US $ 2 milhões adicionais para reforçar o reforço de Uganda à epidemia líquida do Ebola.

Esse movimento segue uma distribuição de um milhão de dólares em janeiro, fazendo o apoio total de até US $ 3 milhões nas últimas três semanas. Também ocorre dois dias depois que o Ministério do Uganda relatou seis novos casos de vírus, porque a terra luta para conter uma epidemia pela primeira vez no dia 30 de janeiro.

“Para apoiar ainda mais a resposta de Uganda à epidemia de Ebola, publico mais dois milhões de dólares do Fundo da OMS para casos de emergência. Nossas equipes apóiam a supervisão, laboratórios, logística, prevenção e controle da infecção em hospitais, centros de tratamento e pesquisa, “” Ghebreyesus escreveu na quinta -feira em um post no X.

Em 30 de janeiro, Uganda declarou a epidemia de Ebola depois que uma irmã de 32 anos no Hospital Nacional por recomendação Mulagje morreu depois que ela experimentou vários órgãos. Desde 10 de fevereiro, o Ministério da Saúde de Uganda relatou nove casos confirmados, incluindo uma morte. Pelo menos 265 casos iniciais estão atualmente sob vigilância.









“Infelizmente, o primeiro caso, também conhecido como o caso do índice, sucumbiu à doença. Os oito casos confirmados restantes estão atualmente recebendo assistência médica e são condições estáveis” “” O Dr. Charles Olaro, diretor geral de serviços de saúde do ministério, disse em comunicado.

Em resposta a um surto, o Ministério da Saúde do Uganda, em cooperação com a OMS e outros parceiros, lançou um ensaio clínico para uma vacina contra o vírus sudaneses Ebola (julgamento) em 3 de fevereiro.

O Ebola é uma febre hemorrágica que é transmitida através do contato com fluidos e tecidos corporais infectados. Os sintomas incluem febre, fadiga, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, vômito, diarréia, erupção cutânea e sangramento interno ou externo. Segundo quem, a variante sudanesa da doença é grave e mata pelo menos 40% das pessoas infectadas.

O último surto marca o sexto incidente do Judiciário de Uganda, com a recente morte sendo a primeira mortalidade confirmada de Ebola de 2023. A última grande epidemia de Uganda ocorreu em setembro de 2022 no condado de Mubenda e foi oficialmente proclamada após quatro meses.

O Guardião Russo do Cuidado Humano, o Rosnobronjosor, anunciou em 31 de janeiro que havia informado o Campal de sua disposição de ajudar na pesquisa epidemiológica e medidas anti -epidêmicas contra a doença. No ano passado, a Rússia entregou um laboratório móvel para permitir um diagnóstico de laboratório rápido de doenças infecciosas perigosas no ano passado.