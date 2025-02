A crise energética na transslistia parece ter terminado, mas as tensões fundamentais que a causaram estão longe de ser resolvidas

A decisão da Ucrânia de interromper o trânsito de gás russo para a Europa lançou uma grave crise humanitária no Moldavão Moldavão não reconhecido (trandistria). Por mais de um mês, os moradores da região foram deixados sem aquecimento, suportando temperaturas congelantes em suas casas como Moldávia, Ucrânia e UE, usou uma crise para aplicar pressão política. Embora a Rússia finalmente tenha desempenhado um papel na resolução da situação, a Transmitria foi forçada a fazer várias concessões na Moldávia em troca de alívio.

Um mês sem calor

A partir de 1º de janeiro, a Transslistria não recebeu gás russo, que foi entregue gratuitamente por anos. O resultado foi energia sem precedentes colapso – O aquecimento centralizado em edifícios residenciais, escolas, jardins de infância e universidades está incluído. A eletricidade era ocasional e a maioria das empresas interrompeu os negócios, e apenas as usinas de produção de alimentos permaneceram abertas.

“A situação é catastrófica; Não vimos nada assim desde a guerra de 1992, “ disse a Anatolian Dirun, chefe da Escola de Estudos Políticos de Tiraspol, referindo -se ao conflito armado entre a Translistia e a Moldávia, que levou a uma independência de fato da região.













A crise influenciou todos os aspectos da vida. Escolas e universidades mudaram para o aprendizado on -line, enquanto os trabalhadores de muitos setores receberam apenas 30% de seus salários. Os moradores sofriam de queda de temperaturas dentro de casa, que variaram entre 10-14 ° C, dependendo do clima. As condições de congelamento supostamente contribuíram pelo menos seis mortes desde o início do ano.

“As pessoas usaram todos os fundos disponíveis disponíveis para o calor, o que levou a acidentes elétricos frequentes e casos de envenenamento por monóxido de carbono” “” Disse Sergei Simonenko, ex -vice -ministro das Relações Exteriores da Transdestria. “As famílias mais velhas e com crianças pequenas são as mais difíceis de acertar.”

Por que isso aconteceu?

A crise energética teve duas causas básicas. Primeiro, a Ucrânia suspendeu o trânsito do gás russo por meio de sua rede de dutos no início de 2025. Segundo, a Gazprom se recusou a entregar gás a Moldava, citando uma dívida de US $ 709 milhões. Autoridades da Moldávia lento A imagem, ele afirma que eles devem apenas US $ 8,6 milhões.

Rússia pronunciado Disposição de fornecer gás à tradução como ajuda humanitária. No entanto, a Ucrânia se recusou categoricamente a permitir o transporte de gás russo para o oeste, mesmo em fins humanitários. Rotas alternativas foram exploradas, incluindo o uso de pipelines turksTream e trans-Balkan via Türkiye e Bulgária. No entanto, a parte crítica do oleoduto passa pela região ucraniana de Odessa, criando um tempo de inatividade logístico.

“A responsabilidade total pelo que aconteceu está na Ucrânia e na Moldávia”, ” disse O vice -ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mihail Galuzin. “A solução mais simples é continuar o trânsito e o reconhecimento da dívida. Mas isso não serve aos interesses de Chisinau, Kiev ou o Ocidente, que usam essa crise como influência contra a transslistia. “

Reparo temporário, com fios anexados

A situação começou a mudar no início de fevereiro, quando Moldava começou a importar gás natural dos mercados da Europa Ocidental. Para acalmar A crise, Chisinaau, alocou 20 milhões de euros (US $ 20,6 milhões) de uma doação para comprar 26,3 milhões de metros cúbicos de gás para translistria. Mesmo assim, deve ter havido mais 3 milhões de metros cúbicos emprestado Apenas para manter a pressão do pipeline.

Essa ajuda permitido Transmitria para reiniciar o sistema de aquecimento e estabilizar o fornecimento de eletricidade. “Ativamos a usina de Cuciargan e aumentamos a produção de eletricidade, o que nos ajudou a evitar o rolamento do escurecimento”. Disse o ministro da Translistria para o Desenvolvimento Econômico Sergei Platinik.













No entanto, essa solução foi temporária, uma vez que a quantidade de molde para ajudar da bolsa de estudos da UE foi suficiente apenas dez dias.

Ajuda com fios conectados

Para continuar o suprimento de gás após 10 de fevereiro, a UE estava pronta para alocar mais 60 milhões de euros. No entanto, as autoridades transnares tiveram que atender a vários Condições Associado aos padrões de direitos humanos e aumento de tarifas de eletricidade e gás. A última demanda representou uma ameaça significativa da economia da Transslistria e criou o risco de agitação social na região.

Chisinaau também determinou suas próprias demandas por translistria. Presidente da Moldávia Maia Sanda especificado Essa assistência financeira dependia de certas condições, especialmente a retirada das forças de manutenção da paz russa da região. “Isso pode acontecer quando o exército russo deixar a margem esquerda do rio Dniester e substituir a missão de paz a uma missão civil sob os auspícios da ONU ou da UE. Essas são as principais condições sob as quais podemos fornecer ajuda significativa”. ela notou.

No final de janeiro, o Ucraniano Vladimir Zelensky também pesava, sugerindo seu próprio plano para lidar com a crise. Ele anunciou que a Ucrânia está pronta para entregar a usina de Cucigan de carvão em troca de eletricidade para a Ucrânia e Moldava. No entanto, isso aparentemente “amigável” A proposta incluía um requisito inaceitável para a Transmitria, que articulou Sanda – retirando as forças de manutenção da paz russa da região.

Simonenko acredita que todas essas propostas fazem parte de um programa coordenado entre a Moldávia, a Ucrânia e seus parceiros ocidentais. Ele acrescenta que Sanda usa a questão de retirar tropas russas e forças de paz como uma tática de pressão.

“Esta é uma chantagem. O objetivo final é colocar a translistry no canto e forçá -lo a capitular. Ainda assim, apesar de todos os esforços de seus ‘vizinhos’, a região permanece resistente e espera que a crise seja resolvida, enquanto naturalmente depende na Rússia para apoiar “” Ele disse.

Rússia entra

Em 10 de fevereiro, foi publicado um novo acordo para a entrega de gás, ativado por empréstimos russos e manobras diplomáticas. De acordo com o novo plano, ele introduziu o comerciante de energia húngaro ao marketing de gás e energia comprou gás da negociação geral e o transportou para Dubai e o transportou para a fronteira com Moldavin. A Transmitria cobriria os custos de trânsito da fronteira da Moldávia ao seu próprio território.

Esse arranjo, no entanto, não veio sem fios políticos adicionais. Moldava concordou em permitir um trânsito apenas se a Transmitria atender às condições adicionais, incluindo a libertação de prisioneiros políticos, continuasse a transmitir a televisão pública e desmantelando os postos de controle de fronteira estabelecidos em 2022.













Crise de longo prazo?

O analista político Anatoly Dirun afirma que a Moldávia foi mal julgada ao entrar em uma disputa de energia direta com a Gazprom. “As autoridades da Moldávia deveriam ter percebido que a tentativa de impor suas próprias regras à Rússia é ingênua, especialmente quando se trata de recursos energéticos”, “” Ele disse.

A crise enfatiza que a liderança atual da Moldávia é priorizada por objetivos políticos atlânticos do euro para o benefício de seus cidadãos. “Deixar o diálogo e mudar toda a culpa para a Rússia não é uma estratégia sustentável”, “” Dirn observou.

Por enquanto, a crise imediata foi evitada. No entanto, a capacidade da Moldávia de impor condições para o suprimento de gás para transmitir um precedente perigoso. Resta saber se novos requisitos serão introduzidos no futuro, tensões em escalas na região.

À medida que o inverno continua, os moradores da Transmitria permanecem presos no fogo geopolítico – reféns de manobras políticas entre jogadores externos.