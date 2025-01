Istana lembra aos ministros que não mostrem Stafsus aleatoriamente

Jacarta, VIVA – O chefe do Gabinete do Estado-Maior Presidencial (KSP), AM Putranto, lembrou aos ministros do Gabinete Vermelho e Branco que não nomeassem descuidadamente pessoal especial (stafsus) nos seus ministérios.

Isto foi transmitido por Putranto quando questionado sobre a figura de Rudi Sutanto, que foi nomeado pessoal especial do Ministro das Comunicações, Meutya Hafid. Rudi Sutanto está associado a Rudi Valinka ou ao proprietário da conta X chamado Kurawa, que frequentemente critica o governo.

Putranto disse que cada ministério é obrigado a informar primeiro o palácio sobre o seu possível pessoal especial.

“Sim senhor (reportando-se à Equipe Especial do Palácio). “Você não pode tomar posse aleatoriamente”, disse Putranto a repórteres no Complexo do Palácio Presidencial, no centro de Jacarta, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.

 Chefe de Gabinete do Presidente, AM Putranto

Putranto explicou que cada Ministério/Instituição tem autoridade para determinar o seu pessoal especial. No entanto, devem também informar o Palácio sobre potenciais novos funcionários.

“Então na KSP contratamos o nosso próprio pessoal, especificamente foi-me dada essa autoridade na Secretaria de Estado. Na Secretaria de Estado sim, a decisão é deles, tal como Rudi Sutanto e outros”, afirmou.

Foi noticiado anteriormente que o Ministro das Comunicações e Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, falou sobre a atenção dada à figura de Rudi Sutanto, que foi recentemente nomeado Pessoal Especial (Stafsus) do Ministro das Comunicações Estratégicas na segunda-feira, 13 de janeiro . 2025.

Circulam notícias de que Rudi Sutanto é um ativista de mídia social chamado Rudi Valinka, também conhecido como Kurawa, que frequentemente critica o governo.

A este respeito, Meutya admitiu não saber nada sobre a formação de Rudi Sutanto. Meutya seleciona os cargos de funcionários por meio do Curriculum Vittae (CV).

“Não sei, o Rudi Sutanto que conheço é Rudi Sutanto. “Portanto, não quero especular sobre quem é Rudi Sutanto”, disse Meutya no Complexo do Palácio Presidencial, no centro de Jacarta, segunda-feira, 13 de janeiro de 2024.

No currículo, Meutya disse que Rudi Sutanto é uma figura que possui habilidades em estratégia de comunicação. Ele acredita que Rudi Sutanto pode colorir o Ministério de Comunicações e Tecnologia que dirige.

“A nível ministerial, isto não é apenas digital, mas também no sector das comunicações”, disse.