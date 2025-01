Em 2023, a renda das famílias per capita no sul no sul está disponível para 17,1 mil euros por ano e o país mais baixo é confirmado: a distância a partir da distância do Centro-Vermelho, igual a EUR 25.000, é maior que 30 %.

É lido no relatório sobre contas econômicas territoriais.

No ano, no entanto, o PIB de volume aumentou 1,5% no sul em 0,7% no noroeste em 0,4% no nordeste e 0,3% na quarta -feira (+0, 7% em nível nacional). O noroeste permanece primeiro no ranking do BDP Pro-Banging, com um valor de 44,7 mil euros, enquanto o nível é um pouco menos de 24 mil euros no sul.

Reprodução reservada © Copyright ANSA