ISTAT, em janeiro aumenta a confiança de empresas e consumidores

Em janeiro de 2025, o índice da Companhia aumentou pelo segundo mês consecutivo e retornou ao nível estimado em abril de 2024 pela primeira vez, enquanto o consumidor retornou ao aumento após três meses consecutivos. O ISAT observa que um índice confiável especializado vai de 96,3 a 98,2, enquanto as sociedades compostas aumentam de 95,3 para 95,7.

O ISAT explica que, no que diz respeito às empresas, a melhoria do clima de confiança é retirada pelo setor de produção e, acima de tudo, na indústria da construção. Enquanto no caso dos consumidores, a dinâmica do índice é uma síntese de avaliação geral na melhoria, especialmente na situação econômica geral e no futuro; As opiniões sobre a estrutura pessoal e atual são marcadas com otimismo mais cauteloso.

Especialmente entre os consumidores, é principalmente uma melhoria generalizada em pontos de vista sobre a situação econômica geral e o futuro: o clima econômico aumenta de 96,1 para 101,3 e o futuro cresce de 93,3 para 96,1; O aumento é menos pronunciado para o clima pessoal (o índice aumenta de 96,4 para 97,1) e para a corrente (de 98,6 para 99,8).

Referindo -se às empresas, aumentando o índice credível na indústria (na produção aumenta de 85,9 para 86,8 e na indústria da construção está crescendo significativamente de 100,9 para 104,2), enquanto diminui nos serviços de mercado (de 99, 6 a 99, 0) e no loja de varejo (de 106,9 a 106,5).

Em relação aos componentes do índice credível, todos os componentes registram dinâmica positiva no setor industrial. Em vez disso, nas opiniões dos serviços de mercado, as ordens são combinadas com julgamentos sobre a melhoria de uma tendência de negócios. Na loja de varejo, os julgamentos são positivos, enquanto as expectativas relacionadas diminuem; A avaliação dos suprimentos de estoque permanece essencialmente estável.

Em relação à aplicação do uso de plantas endereçadas a empresas de manufatura trimestrais, um declínio para o terceiro trimestre consecutivo, uma porcentagem relativa que passa de 76,0% do primeiro trimestre de 2024 a 74,8% estimado no quarto trimestre.

“Positivo”: então os kodacons definem dados ISAT sobre o consumidor e a confiança de negócios, publicada hoje. No entanto, lê em um comunicado à imprensa, é um “índice que ele não é suficiente”.

“Aumentar a confiança das famílias e empresas é um sinal importante para a economia italiana, porque reflete o crescimento generalizado do otimismo e as expectativas que afetam o consumo, o emprego e o investimento”, explica Kodakon, mas “o governo deve introduzir medidas específicas destinadas a apoiar cidadãos ‘Consumo e tensões nos preços de varejo, especialmente na frente de combustível, energia e matérias -primas cujas listas com um forte risco de crescimento têm impactos negativos durante a cascata de 2025 sobre consumidores e empresas.

“Um declínio em confiança que durou continuamente por 3 mesesDesde outubro de 2024, “Comentários Massimiliano Don, presidenteUnião Nacional do ConsumidorDados do ISTAT sobre um aumento na confiança que foi conhecida hoje. “Vamos começar um ano da melhor maneira – continua – com a recuperação, o que não é suficiente para compensar o que foi perdido no quarto trimestre de 2024. De fato, uma pequena lacuna em comparação com a confiança em setembro, ou seja, a descida começou Antes disso, era 98,3, ou seja, 0,1 outros pontos percentuais ”.

E se, em qualquer caso, é positivo que os julgamentos e as expectativas da situação econômica na Itália e na família acrescentem “, acrescenta,” agora essa tendência será mantida nos próximos meses, após a chegada de contas de luz e gás e Salários de janeiro de 2024, está prestes a intervir italianos ”.

Exportação de exportação da UE +3,9% ano -o -ano, importação +7,5%



Em dezembro de 2024, uma ligeira redução econômica (-0,3%) é estimada para troca comercial com fora da UE271, enquanto as exportações estão estacionárias. Em vez disso, as exportações aumentam 3,9% ao ano (foi +0,9% em novembro de 2024), enquanto as importações registram um aumento de 7,5%.

Estacionariedade em base de exportação mensal, o ISTAT especifica é a síntese da dinâmica diferenciada pelo agrupamento principal de indústrias: crescimento nas vendas de energia (+6,8%), bens de consumo sem fim (+4,0%) e bens médios (+3,2%), estes estes bens de consumo duráveis ​​(-9,4%) e bens de investimento (-4,3%) serão reduzidos. No lado da importação, um ligeiro declínio econômico é completamente explicado pela contração da compra de bens de consumo incomuns (-20,1%).

No entanto, com base em maiores vendas de bens de consumo sem fim (+16,5%) e duráveis ​​(+14,8%), ele suporta principalmente o crescimento de exportação; As exportações de energia (+5,4%) e bens médios (+4,7%) também estão aumentando, enquanto os comitês de bens de investimento serão reduzidos (-7,5%).

O aumento anual das importações é causado pelas principais compras de bens de investimento (+33,8%), bens de consumo duráveis ​​(+22,8%) e bens médios (+12,5%).

Em dezembro de 2024, um excedente comercial com países fora da UE27 é igual a +7 790 milhões (+8 104 milhões no mesmo mês de 2023). O déficit energético (-4 637 milhões) é menos de um ano antes (-5 008 milhões). Aumenta anualmente em uma base de exportação anual para os países da ASEAN (+39,9%) e a Grã -Bretanha (+11,5%). As vendas diminuíram para os países da China (-6,0%), Estados Unidos (-3,7%) e OPEP (-1,6%). Com exceção dos Estados Unidos (-27,5%), os países da OPEP (-15,1%) e os países do Mergosur (-4,5%) estão aumentando de todos os principais parceiros fora da UE27 anualmente. As compras de países da ASEAN (+93,0%) tiveram o crescimento mais significativo da tendência; O aumento de compras da Índia (+39,6%), Turquia (+18,2%), China (+15,7%) e Suíça (+14,5%) também são fortes.

No complexo de 2024, as exportações para países fora da UE são +1,2% (z +2,1% em 2023), apoiadas pela venda principal de bens de consumo e bens médios. O ISAT observa que também enfatiza que as importações significam uma contração de 6,2% (-20,3% em 2023), quase explicada por uma redução na compra de energia.

No quarto trimestre de 2024, em comparação com as exportações anteriores de crescimento (+1,6%), nas quais o aumento na venda de bens de consumo duráveis ​​(+9,9%) e sem fim (+2,3%). No mesmo período, as importações mostram um aumento de 4,5%, em mais da metade como resultado das principais compras de bens de consumo sem fim (+11,4%).

Portanto, 2024 está fechado com um superávit comercial para países que não são da UE de 65 bilhões de euros (em 2023 foram +45,6 bilhões).

Reprodução reservada © Copyright ANSA