Itália, Alemanha, Polônia e GB no Macron Summit na Ucrânia

Fontes britânicas disseram que os hóspedes de uma reunião na Ucrânia foram convocados pelo presidente francês Emmanuel Macron – se confirmado – foram a OTAN, Mark Rutte e os líderes da Itália, Alemanha, Polônia e Reino Unido. O Guardian relata.

Segundo os jornais, as autoridades de Downing Street confirmaram que o primeiro -ministro Keir Starmer participará da reunião. Ontem, Starmer disse que a Europa “deve assumir um papel maior na OTAN” e cooperar com os Estados Unidos para “garantir o futuro da Ucrânia”.

Os Recursos Elysée declararam que, no momento, a reunião é apenas uma hipótese, mas se foi confirmada – de acordo com o jornal britânico – provavelmente será realizado amanhã.

As autoridades de Downing Street acrescentaram que Starmer pretende relatar relatórios em Paris a Washington nos próximos dias, quando conhece o presidente Donald Trump.

Kallas: “Em breve a nova iniciativa da UE na Ucrânia”



“A conclusão de uma conferência sobre segurança com um debate lucrativo entre os ministros das Relações Exteriores da UE ainda está em Munique. A Europa está firmemente unida no apoio da Ucrânia e fortalece sua defesa. Em breve, proporemos novas iniciativas para implementar este projeto ”. Ele escreve sobre o representante X do alto Kaja Kallas.

Pouco antes, a ministra finlandesa Elina Valtonen escreveu uma reunião na mesma rede social, na qual “examinamos os resultados das sessões de segurança e atualizamos a estrutura situacional comum. A Europa está unida no apoio da Ucrânia e se compromete firmemente a defender o mundo livre e se comprometendo firmemente a defender o mundo livre e se comprometerem firmemente a defender o mundo livre e se comprometerem firmemente a defender o mundo livre “.

Ontem, o representante do Alto UE convidou o ministro das Relações Exteriores Bloc, com a participação da Conferência de Munique para se reunir hoje para discutir relacionamentos com a administração e guerra de Trump na Ucrânia para compartilhar informações e fazer os contatos mais recentes com os contatos mais recentes.

