Itália em 52.

A Itália tem 52 anos. Um lugar no ranking global da percepção da corrupção (CPI) e 19º lugar entre 27 estados membros da União Europeia. É isso que é baseado na edição de 2024, que hoje a Transparency International publica. O país atinge uma pontuação de 54, ou seja, dois pontos a menos que no ano passadoprimeiro Conversão de tendência nos últimos 13 anos. Como parte do crescimento do crescimento, S +14 pontos desde 2012, a primeira diminuição na pontuação final, definida na escala de 0 (alto nível de corrupção percebida) para 100 (nível baixo), registra a primeira diminuição na pontuação final.

O Índice de Percepção de Corrupção, que se desenvolve anualmente pela Transparency International, atribui uma pontuação de 180 países e territórios em todo o mundo com base na percepção de corrupção no setor público usando dados de 13 fontes externas. A pontuação reflete as opiniões dos especialistas. A percepção da corrupção 2024 está fotografando uma Europa Ocidental geralmente na qual, embora permaneça na região com a pontuação mais alta (64), o esforço para a corrupção é interrompido ou reduzido. “Prevenção, regulamentação e cooperação são palavras -chave para a Europa e a Itália, que lutaram pela primeira vez contra a corrupção em todos os níveis, começando com o compacto cultural Michele Calleri, presidente da transparência da Itália internacional -. Na Europa, a anti -corrupção da diretiva é uma oportunidade de que não devemos escapar para melhorar os padrões anti -corrupção de toda a região, instituições européias e todo Estado -Membro.

