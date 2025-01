Italiano morto em sua casa na Tunísia

Agredido, roubado e morto na casa onde passava vários meses de férias durante o ano em Sousse, na Tunísia, cidade costeira de 270 mil habitantes, a terceira maior cidade do país. A vítima é Paolo Corsi, 73 anos, ex-professor de latim e grego, da região de Marche de Ripatransone, na região de Ascolano. O roubo de telemóvel, carteira e carro ocorreu numa situação ainda não esclarecida. O assunto está a ser acompanhado pela Embaixada de Itália em Tunes em cooperação com a Farnesina, que presta assistência à família do expatriado.

Entretanto, de Roma, onde o homem vivia em Itália e onde vive a irmã mais velha, o sobrinho viaja atualmente para a Tunísia, onde estão em curso todas as investigações do homicídio. Uma morte cujos contornos ainda são incertos. Este homem de 73 anos, amante de viagens e especialmente da Tunísia, onde passava vários meses do ano, é descrito por quem o conheceu como uma pessoa aberta e sociável, sem preocupações e preocupações particulares, até se preparar para uma nova viagem. “Falei com ele dois dias antes de ser morto, ele estava bem, estava alegre e não havia nenhuma indicação do que havia acontecido. Ele estava pronto para a próxima viagem”, disse Aldo Napoli, amigo de Corsi, também visitante regular. às férias “relaxantes e baratas” na Tunísia e visitante frequente da casa de 73 anos no país do Norte de África. Corsi ficou lá por cerca de um mês.

“Não consigo explicar o que aconteceu”, diz Napoli horrorizado “Ele estava em uma área residencial tranquila, sempre foi otimista e sem medo. Quem ele conheceu, não sei… Ele tinha inimigos. ? No ataque em Corsi, teriam sido roubados um celular, uma carteira e o carro da vítima: “o celular foi encontrado com geolocalização – relata o amigo – enquanto a carteira e o carro não”. de férias na Tunísia, todas pessoas calmas. A sua casa era aberta, ele adorava e gostava de cozinhar peixe”. Além da Tunísia, onde estava em casa, a vítima “tinha viajado meio mundo – recorda ainda um amigo – e estava pronta para partir novamente. Ele deveria retornar a Roma no dia 3 de fevereiro e já havia comprado passagens para a Geórgia e outros países, planejando retornar a Roma e depois à Tunísia em abril. Programas destruídos em ataque a casa, que os investigadores tentam esclarecer.

