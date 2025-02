Ivan Gunawan finalmente vazou a verdadeira relação entre Ruben Onsu e DeSy Ratnasari

Yakarta, vivo -IVan Gunawan ininterrupto os sentimentos do melhor amigo, Ruben OnsuEles agora estão florescendo. Sabe -se que Ruben Onsu, que é frequentemente chamado de Bensu, está estabelecendo uma proximidade com Desprezado Ratnasari.

“Ele está sorrindo primeiro. Sim, ele está de novo se apaixonar Sama ECI (chamado Desy Ratnasari) “, disse Ivan Gunawan.

 Ruben Onsu e Desy Ratnasari

Ivan disse que, como amigo, eu não estava muito preocupado com o relacionamento de Ruben e Desi sair ou apenas limitado a amigos íntimos. Segundo ele, o mais importante é que Ruben agora tem alguém para ser convidado a falar e brincar.

“Você quer sair ou não, pelo menos Ruben tem um amigo para conversar, amigos se comunicam, brincam amigos”, continuou Ivan.

A felicidade de Ruben também foi vista para a mudança em sua atitude, que era cada vez mais alegre e mais animada em filmar.

“Mas claramente, eu vejo Ruben feliz, felizSaudável. Então é assim “, disse Ivan.

Enquanto isso, em um programa do programa da manhã de Ambyar, Ruben revelou que se sentiu à vontade para conversar com Desy. Eles alegaram conversar com frequência e são amigos há muito tempo.

“Então, agora somos diligentes na comunicação, o bate -papo se conecta emocionante. Desde a primeira antes de estarmos nas proximidades, e Igun também gostou do telefone”, disse Ruben.

Desy também explicou que Ruben costumava lhe contar sobre a vida. Ruben admitiu que estava muito confortável em confiar em Desy, que sempre ouvia a história em qualquer condição.

 Ruben Onsu e Desy Ratnasari Foto: Captura de tela do Instagram @Pagipagiampyartranstvcorp

“Então, talvez o relacionamento agora porque ele sente que confia em mim para dizer qualquer coisa e não se sente filtrado. Então ele é livre para dizer qualquer coisa”, disse Desy.

“Às vezes, não sabemos por que, há momentos em que queremos ficar sozinhos, não queremos dizer nada. Uh, conhecendo as pessoas clicando, então tudo foi falado”, acrescentou.