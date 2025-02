J. Cole, patrimônio líquido 2025: quanto dinheiro ganha?

Jermaine Lamarre Cole, um rapper e produtor de discos, é mais conhecido como J. Cole. Ele desenvolveu seu amor pela música muito cedo e começou a bater aos 12 anos. Nos anos seguintes, Cole se tornou uma figura proeminente na indústria da música, e as pessoas querem saber qual é o seu ativo líquido em 2025 e quanto dinheiro fez ao longo dos anos.

O que é o patrimônio líquido de J. Cole em 2025?

J. Cole tem um patrimônio líquido estimado em US $ 60 milhões em 2025.

Os ativos líquidos de Cole, em 2025, consistem em lucros de sua carreira como rapper e produtor de discos, Royalties of Your Music and Concerts.

Cole é mais famoso por pistas populares como “Work”, “Power Trip” e “Crooked Smile”. Ele também produziu as obras de outros artistas, incluindo Janet Jackson, Kendrick Lamar e Young Thug.

O que J. Cole faz para ganhar a vida?

Como mencionado acima, Cole é um rapper e produtor de disco e, segundo relatos, essa é sua principal fonte de renda.

Cole saiu com sua quarta mixtape, intitulada May Belete mais tarde, em 2024. Ele contém várias pistas de que desde então se tornaram bastante populares, incluindo “Huntin ‘Wabbitz”.

Os lucros de J. Cole explicaram: Como o dinheiro ganha?

Cole ganha dinheiro com sua música e negócios.

Música

Os seis álbuns de estúdio de J. Cole são: Cole World: The Sideline Story (2011), Born Sinner (2013), 2014 Forest Hills Drive (2014), 4 Your Eyez Only (2016), Kod (2018), The Off Season (2021 ). Também produziu um número significativo de singles para outros artistas. Toda a música que fez ou colaborou ao longo dos anos é, sem dúvida, uma fonte de considerável realeza e age regularmente em vários shows. Tudo isso provavelmente contribui para seus ativos líquidos.

Empresas de negócios

A Cole possui várias empresas comerciais, incluindo sua gravadora Dreamville Records e sua colaboração com a marca Puma calçados e roupas. Eles também são adicionados aos lucros anuais da escola.