J&K Governo. Ordena aos alunos que participem da demonstração do ABVP em Poonch; Oposição, o corpo dos alunos critica o movimento

Membros de Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) durante ‘Tiranga Rally’ antes do dia seguinte da República, em Jammu. | Crédito da foto: PTI

Uma ordem do governo que pede aos líderes educacionais que enviem estudantes e professores para um Rally Rally Organizado pelo Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) no poonch do vale de Pir Panjal foi criticado por partidos políticos e estudantes de estudantes na Caxemira.

De acordo com uma ordem do distrito adicional, Poonch, foi dada permissão a uma manifestação em 23 de janeiro para marcar o respeito e celebrar o dia da República. O pedido também foi copiado para várias escolas, incluindo escolas secundárias e escolas secundárias administradas pelo governo. Além dessas escolas, a Escola de Cristo Poonch e a Uloma Superior Secundária, Poonch, também visavam “enviar 40-50 alunos junto com dois professores” para o comício.

A ordem do governo foi criticada por partidos políticos. “O Departamento de Educação da J&K, sob o governo da Conferência Nacional (NC), tornou obrigatório que crianças de escolas públicas e privadas de todo o Poonch participem de uma manifestação organizada pela ABVP, a ala estudantil afiliada a RSS que normaliza anti -intolerância -Musulman. O uso da educação como uma ferramenta de propaganda, forçando os alunos a participar de eventos ideológicos é inaceitável ”, disse o líder do Partido Democrata dos Povos (PDP), Iltija Mufti, em uma publicação na plataforma de mídia social X.

Um porta -voz da J&K Student Association disse que a ordem estava “profundamente preocupada e inaceitável”. “Com a direção em que os alunos devem se juntar ao ABVP na manifestação, isso se tornou um evento ideológico, e não comemorações do Dia da República. O governo não tem o direito de ditar o que os estudantes de eventos políticos ou ideológicos devem participar ”, disse o porta -voz.

Ele pediu à educação que permanecesse “neutra, livre de coerção ou influência externa e permita que os alunos decidam sua participação em qualquer atividade política”. “Ao impor tais mandatos, o governo não apenas viola os direitos dos estudantes, mas também incentiva a polarização política nas instituições educacionais”, afirmou a associação.