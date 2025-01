‘Já joguei esses jogos antes’ Meme do Squid Game explicado

Os fãs estão ansiosos para saber o que “Já joguei esses jogos antes.” memesque se tornou viral tiktoké sobre. Refere-se a um momento da série de sucesso da Netflix, Squid Game Season 2, que estreou no mês passado. A cena envolve Seong Gi-Hun, que se gaba de sua experiência no jogo.

Aqui está um artigo detalhado explicando o meme viral do TikTok.

Explicação do meme ‘Já joguei esses jogos antes’ no TikTok

O meme “Já joguei esses jogos antes” se origina do episódio 3 da 2ª temporada do Squid Game, intitulado “001”, versão dublada em inglês. Nele cenaSeong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-Jae, grita essa frase específica para os jogadores, demonstrando sua experiência e conhecimento em jogos de sobrevivência. Mencione esta declaração na tentativa de influenciar o voto de cada jogador. De alguma forma, essa frase engraçada ressoou no público e chamou a atenção e muitos criaram memes em torno dela.

No entanto, squidgamefanpage29, usuário do TikTok, foi o primeiro a iniciar essa tendência ao compartilhar essa cena no TikTok na data de lançamento da série, acumulando mais de 346.500 visualizações em uma semana, por certo.

O meme rapidamente se tornou popular entre os jogadores, que o usaram para exibir sua experiência em um determinado jogo. Lenta e continuamente, muitos usuários criaram suas versões do meme, tornando-o compreensível para o público em geral.

A 2ª temporada do Squid Game foi muito aguardada, graças à popularidade e elogios que sua primeira temporada recebeu. A série foi supostamente um dos programas mais assistidos da Netflix em 2021. Esta não é a primeira vez que seu conteúdo é usado por usuários para criar memes engraçados. Algumas cenas da 1ª temporada em particular, como o sorriso largo de Gi-Hun, o sinal vermelho e a boneca da luz verde, também se tornaram memes.